Вудкрофт: Мы плохо контролировали эмоции, это стоило нам победы

«Поздравляю Майкла с победой. Мне сегодня понравился наш первый период. Мы хорошо владели шайбой, раздавали пасы, создавали моменты. Один из них реализовали, но соперник смог изменить игру и забил дважды. Во втором периоде мы сами себя загнали в угол, было много удалений.

Третий период снова неплохо начали, удалось забить, но быстро после этого пропустили и не смогли удержать счёт. Упустили нити игры.

Для победы мы сделали недостаточно. Хотя в целом игра мне понравилась. Будем опираться на позитив в нашей игре и надеяться, что сыграем лучше в следующем матче.