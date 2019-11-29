Вудкрофт: Мы плохо контролировали эмоции, это стоило нам победы
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился впечатлениями от матча КХЛ с «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу ярославцев.
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился впечатлениями от матча КХЛ с «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу ярославцев.
«Поздравляю Майкла с победой. Мне сегодня понравился наш первый период. Мы хорошо владели шайбой, раздавали пасы, создавали моменты. Один из них реализовали, но соперник смог изменить игру и забил дважды. Во втором периоде мы сами себя загнали в угол, было много удалений.
Третий период снова неплохо начали, удалось забить, но быстро после этого пропустили и не смогли удержать счёт. Упустили нити игры.
Для победы мы сделали недостаточно. Хотя в целом игра мне понравилась. Будем опираться на позитив в нашей игре и надеяться, что сыграем лучше в следующем матче.
Наши игроки сегодня показали недисциплинированность. Большинство удалений было
|Майк Пелино
|Крэйг Вудкрофт
|Александр Лазушин
|Юнас Энрот
|02:57
|Александр Павлович(Владислав Еременко, Александр Китаров)
|09:05
|Стаффан Крунвалль
|13:08
|Григорий Денисенко(Стефан Да Коста, Роман Савченко)
|16:04
|Теему Пулккинен
|17:49
|Якуб Накладал(Григорий Денисенко, Денис Алексеев)
|18:00
|Александр Китаров
|19:05
|Рушан Рафиков
|20:00
|Александр Свитов
|20:00
|Олег Евенко
|23:13
|Павел Кудрявцев(Антон Ландер, Магнус Пяярви-Свенссон)
|26:11
|Райан Спунер(Теему Пулккинен, Юнас Энрот)
|29:23
|Стаффан Крунвалль
|30:56
|Александр Когалев
|31:59
|Франсис Паре
|31:59
|Франсис Паре
|34:23
|Роман Дюков
|35:43
|Магнус Пяярви-Свенссон(Стефан Да Коста, Рушан Рафиков)
|41:08
|Артур Каюмов
|41:11
|Теему Пулккинен(Артем Демков, Райан Спунер)
|42:13
|Максим I Осипов(Александр Полунин, Павел Красковский)
|54:04
|Артур Каюмов(Николай Коваленко, Денис Алексеев)
|55:31
|Кирилл Готовец
|57:30
|Максим I Осипов
|15
|Штрафное время
|40
|6
|Игра в большинстве
|5
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Алексей Васильев(Россия, Санкт-Петербург)