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29 ноября, источник: Vesti.kz

«Барыс» отправил в фарм-клуб легионера со 150 матчами в НХЛ

Нападающий «Барыса» Эрик Тангрэйди отправлен в фарм-клуб «Номад» из Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт КХЛ.

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25 ноября американца выставили на драфт отказов. В течение 48 часов любой клуб КХЛ мог забрать его без компенсации. По правилам драфта отказов, если это не происходит, игрок с односторонним контрактом либо отправляется в фарм-клуб, либо расторгает трудовой договор.

В таблице ВХЛ «Номад» занимает 24-е место из 34 клубов. В следующем матче 30 ноября клуб из Нур-Султана в 18:00 встретится в гостях с «Южным Уралом», а 2 декабря в Челябинске — с «Челметом». Затем команду ждет домашняя серия из трех игр.

В «Барыс» Тангрэйди перешел в августе. В 22 матчах КХЛ он набрал девять (5+4) очка при показателе полезности «-5» и 24 минутах штрафа. Контракт форварда рассчитан до апреля 2020 года.

До «Барыса» Тангрэйди играл только в Северной Америке. В прошлом сезоне он провел шесть матчей за «Нью-Джерси», а в НХЛ также поиграл за «Питтсбург», «Виннипег», «Монреаль» и «Детройт». Всего в сильнейшей лиге мира Тангрэйди набрал 16 (5+11) очков в 150 встречах, а в АХЛ — 340 (160+180) в 467 встречах.

В сезоне 2016/17 Тангрэйди стал обладателем Кубка Колдера — главного трофеч АХЛ. В команде «Гранд Рапидс» тогда с ним выступал канадский вратарь Эдди Паскуале, который сейчас также выступает за «Барыс».

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