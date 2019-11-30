Талгат Жайлауов в третий раз стал отцом
Казахстанский нападающий Талгат Жайлауов в третий раз стал отцом. Как сообщает ХК «Барыс», у форварда и его супруги Ирины родился сын.
Казахстанский нападающий Талгат Жайлауов в третий раз стал отцом. Как сообщает ХК «Барыс», у форварда и его супруги Ирины родился сын.
Ранее хоккеист, ожидавший пополнение в семье, не поехал на гостевую серию «Номада» в ВХЛ. В семье Жайлауова уже растут две дочки.
Напомним, завтра, 1 декабря, в рамках празднования 20-летия ХК «Барыс» на арене будут подняты игровые свитеры звезд казахстанского хоккея, среди которых и Жайлауов.