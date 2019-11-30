Талгат Жайлауов в третий раз стал отцом

Талгат Жайлауов в третий раз стал отцом

Казахстанский нападающий Талгат Жайлауов в третий раз стал отцом. Как сообщает ХК «Барыс», у форварда и его супруги Ирины родился сын.