«Барыс» объявил о расторжении контракта с легионером
Хоккейный клуб «Барыс» на своем сайте официально сообщил о прекращении действия соглашения нападающего Эрика Тангрэйди.
Хоккейный клуб «Барыс» на своем сайте официально сообщил о прекращении действия соглашения нападающего Эрика Тангрэйди.
Отмечается, что клуб и хоккеист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Ранее стало известно, что Тангрэйди выставлен на драфт отказов.
Напомним, форвард пополнил состав «Барыса» перед стартом текущего сезона. На его счету 9 (5+4) очков в 22 играх. «Барыс» благодарит американского нападающего за работу и желает всего наилучшего в дальнейшей карьере!