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13:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» объявил о расторжении контракта с легионером

Хоккейный клуб «Барыс» на своем сайте официально сообщил о прекращении действия соглашения нападающего Эрика Тангрэйди.

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Отмечается, что клуб и хоккеист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее стало известно, что Тангрэйди выставлен на драфт отказов.

Напомним, форвард пополнил состав «Барыса» перед стартом текущего сезона. На его счету 9 (5+4) очков в 22 играх. «Барыс» благодарит американского нападающего за работу и желает всего наилучшего в дальнейшей карьере!

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