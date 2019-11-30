«Барыс» объявил о расторжении контракта с легионером

Отмечается, что клуб и хоккеист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Напомним, форвард пополнил состав «Барыса» перед стартом текущего сезона. На его счету 9 (5+4) очков в 22 играх. «Барыс» благодарит американского нападающего за работу и желает всего наилучшего в дальнейшей карьере!