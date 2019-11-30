«Авангард» в овертайме проиграл второй матч «КуньЛуню»

Источник: РИА "Новости"

Для сегодняшнего матча основного времени снова не хватило. Точку в игре поставили только в овертайме. На этот раз «ястребы» уступили со счетом 2:3.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_c65fa4d7ab8b6117ead2108c00a4a79a_hd/2_5765685095/f7ceb0c51e7243a9fe32e7e8fb97b220/4730792822?sr=45&type_id=4&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Авангард» традиционно много бросал, но в конце первого периода «Авангард» остался на льду втроем. Штрафное время перешло на начало второго периода и этого времени китайской команде хватило, чтобы пробить ворота Бобкова — 1:0. На 27-й минуте Кошелев сравнял счет, а в концовке периода «ястребы» забросили шайбу в меньшинстве.

Однако уйти на перерыв с преимуществом в счете омичам не удалось. Контратака «драконов» закончилась взятием ворот. Счет снова стал равным — 2:2. В третьем периоде опасных бросков не было и игра перешла в овертайм, где на первой же минуте Бобков пропустил в свои ворота третью шайбу.