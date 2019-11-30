«Авангард» в овертайме проиграл второй матч «КуньЛуню»

Для сегодняшнего матча основного времени снова не хватило. Точку в игре поставили только в овертайме. На этот раз «ястребы» уступили со счетом 2:3.
«Авангард» традиционно много бросал, но в конце первого периода «Авангард» остался на льду втроем. Штрафное время перешло на начало второго периода и этого времени китайской команде хватило, чтобы пробить ворота Бобкова — 1:0. На 27-й минуте Кошелев сравнял счет, а в концовке периода «ястребы» забросили шайбу в меньшинстве.
Однако уйти на перерыв с преимуществом в счете омичам не удалось. Контратака «драконов» закончилась взятием ворот. Счет снова стал равным — 2:2. В третьем периоде опасных бросков не было и игра перешла в овертайм, где на первой же минуте Бобков пропустил в свои ворота третью шайбу.
Следующий матч «Авангард» проведет в Хабаровске, против местного «Амура». Встреча состоится 2 декабря, в 15:00 по омскому времени.