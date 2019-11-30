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16:07 (мск), источник: Om1.ru

«Авангард» в овертайме проиграл второй матч «КуньЛуню»

Сегодня, 30 ноября, омский «Авангард» провел второй выездной матч дальневосточной серии против «КуньЛунь Ред Стар». Предыдущая встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Авангарда» в серии буллитов.

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Источник: РИА "Новости"

Для сегодняшнего матча основного времени снова не хватило. Точку в игре поставили только в овертайме. На этот раз «ястребы» уступили со счетом 2:3.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Авангард» традиционно много бросал, но в конце первого периода «Авангард» остался на льду втроем. Штрафное время перешло на начало второго периода и этого времени китайской команде хватило, чтобы пробить ворота Бобкова — 1:0. На 27-й минуте Кошелев сравнял счет, а в концовке периода «ястребы» забросили шайбу в меньшинстве.

Однако уйти на перерыв с преимуществом в счете омичам не удалось. Контратака «драконов» закончилась взятием ворот. Счет снова стал равным — 2:2. В третьем периоде опасных бросков не было и игра перешла в овертайм, где на первой же минуте Бобков пропустил в свои ворота третью шайбу.

Следующий матч «Авангард» проведет в Хабаровске, против местного «Амура». Встреча состоится 2 декабря, в 15:00 по омскому времени.

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Главные тренеры
Курт ФрэйзерБоб Хартли
Вратари
Джереми СмитИгорь Бобков
1-й период
14:20Жильбер Брюле
18:19Гарет Хант
18:19Алексей Бондарев
19:03Кирилл Семенов
2-й период
20:37Жильбер Брюле(Адам Крэкнелл, Тревор Мерфи)
26:17Семен Кошелев(Вилле Покка, Кирилл Семенов)
32:07Вилле Покка
33:56Алексей Потапов(Евгений Грачев)
38:12Спенсер Фу(Тайлер Вонг, Кори Кейн)
3-й период
41:16Алексей Бондарев
Овертайм
60:33Тревор Мерфи(Эндрю Миллер)
Статистика
4Штрафное время8
3Игра в большинстве1
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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