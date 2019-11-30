Эффектная жена лишила российского хоккеиста работы

Сушинский заявил, что на хоккеиста негативно повлияла жена, канадская модель Лорен Щербак. «Была такая проблема. Его жена очень интересная и эффектная женщина. Жизнь в Москве очень тяжелая, много соблазнов, много ресторанов и баров, которые можно посетить, плюс есть на что сходить», — отметил он.