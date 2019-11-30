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17:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ и прервал серию из пяти поражений.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча. прошедшая в субботу в Магнитогорске, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу «Металлурга». Шайбу забросил Николай Кулемин на 54-й минуте.

Голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин отразил 27 бросков и провел пятый матч на ноль в сезоне.

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Металлург Мг
1:0
0:0, 0:0, 1:0
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 1430.11.2019, 15:00 (МСК UTC+3)"Арена-Металлург", 7427 зрителей
Главные тренеры
Илья ВоробьевНиколай Цулыгин
Вратари
Василий КошечкинЮха Метсола
1-й период
05:09Владимир Галузин
09:19Александр Бурмистров
2-й период
26:45Алексей II Семенов
30:40Никита Сошников
32:44Алексей II Семенов
3-й период
45:01Виктор Антипин
53:52Николай Кулемин
Статистика
4Штрафное время8
4Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАнтон Гофман(Россия, Москва)
Главный судьяЯн Хрибик(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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