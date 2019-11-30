«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ и прервал серию из пяти поражений.
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ и прервал серию из пяти поражений.
Встреча. прошедшая в субботу в Магнитогорске, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу «Металлурга». Шайбу забросил Николай Кулемин на 54-й минуте.
Голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин отразил 27 бросков и провел пятый матч на ноль в сезоне.
|Илья Воробьев
|Николай Цулыгин
|Василий Кошечкин
|Юха Метсола
|05:09
|Владимир Галузин
|09:19
|Александр Бурмистров
|26:45
|Алексей II Семенов
|30:40
|Никита Сошников
|32:44
|Алексей II Семенов
|45:01
|Виктор Антипин
|53:52
|Николай Кулемин
|4
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Антон Гофман(Россия, Москва)
|Главный судья
|Ян Хрибик(Чехия)