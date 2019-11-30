СКА обыграл рижское «Динамо» и продлил серию побед в КХЛ до 8 матчей

Встреча, прошедшая в Риге, закончилась со счетом 5:3 (0:1, 1:2, 4:0). В составе гостей шайбы забросили Александр Барабанов (34-я минута), Евгений Кетов (43), Антон Бурдасов (46), Наиль Якупов (51) и Антон Белов (59). У проигравших отличились Картер Эштон (13), Увис Балинскис (26) и Лаурис Дарзиньш (38).