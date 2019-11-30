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20:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СКА обыграл рижское «Динамо» и продлил серию побед в КХЛ до 8 матчей

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Хоккеисты петербургского СКА выиграли восьмой матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ, одержав победу над рижским «Динамо».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Риге, закончилась со счетом 5:3 (0:1, 1:2, 4:0). В составе гостей шайбы забросили Александр Барабанов (34-я минута), Евгений Кетов (43), Антон Бурдасов (46), Наиль Якупов (51) и Антон Белов (59). У проигравших отличились Картер Эштон (13), Увис Балинскис (26) и Лаурис Дарзиньш (38).

СКА 2 декабря сыграет в Москве с ЦСКА, «Динамо» двумя днями позже примет череповецкую «Северсталь».

Динамо Р
3:5
1:0, 2:1, 0:4
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 1430.11.2019, 17:30 (МСК UTC+3)"Арена Рига", 10073 зрителя
Главные тренеры
Гиртс АнкипансАлексей Кудашов
Вратари
Александр Салак(Александр Салак)Александр Самонов
1-й период
00:05Микелис Редлихс
00:05Александр Барабанов
12:14Картер Эштон(Увис Балинскис, Кирилл Слепец)
14:52Брэндон Макмиллан
14:52Брэндон Макмиллан
14:52Сергей Плотников
14:52Сергей Плотников
18:23Динар Хафизуллин
2-й период
22:57Александр Салак
25:16Евгений Кетов
25:31Увис Балинскис(Лаурис Дарзиньш, Никита Сетдиков)
26:06Йоонас Кемппайнен
33:19Александр Барабанов(Сергей Плотников, Динар Хафизуллин)
35:54Командный штраф
36:31Картер Эштон
37:08Василий Токранов
37:35Лаурис Дарзиньш(Увис Балинскис)
3-й период
42:33Евгений Кетов(Артем Земченок, Кирилл Марченко)
45:15Антон Бурдасов(Андрей Кузьменко, Ярно Коскиранта)
49:48Командный штраф
50:47Наиль Якупов(Игорь Ожиганов)
58:54Антон Белов(Евгений Кетов)
Статистика
12Штрафное время16
5Игра в большинстве2
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Главный судьяСергей Юдаков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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