СКА обыграл рижское «Динамо» и продлил серию побед в КХЛ до 8 матчей
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Хоккеисты петербургского СКА выиграли восьмой матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ, одержав победу над рижским «Динамо».
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Хоккеисты петербургского СКА выиграли восьмой матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ, одержав победу над рижским «Динамо».
Встреча, прошедшая в Риге, закончилась со счетом 5:3 (0:1, 1:2, 4:0). В составе гостей шайбы забросили Александр Барабанов (34-я минута), Евгений Кетов (43), Антон Бурдасов (46), Наиль Якупов (51) и Антон Белов (59). У проигравших отличились Картер Эштон (13), Увис Балинскис (26) и Лаурис Дарзиньш (38).
СКА 2 декабря сыграет в Москве с ЦСКА, «Динамо» двумя днями позже примет череповецкую «Северсталь».
|Гиртс Анкипанс
|Алексей Кудашов
|Александр Салак(Александр Салак)
|Александр Самонов
|00:05
|Микелис Редлихс
|00:05
|Александр Барабанов
|12:14
|Картер Эштон(Увис Балинскис, Кирилл Слепец)
|14:52
|Брэндон Макмиллан
|14:52
|Брэндон Макмиллан
|14:52
|Сергей Плотников
|14:52
|Сергей Плотников
|18:23
|Динар Хафизуллин
|22:57
|Александр Салак
|25:16
|Евгений Кетов
|25:31
|Увис Балинскис(Лаурис Дарзиньш, Никита Сетдиков)
|26:06
|Йоонас Кемппайнен
|33:19
|Александр Барабанов(Сергей Плотников, Динар Хафизуллин)
|35:54
|Командный штраф
|36:31
|Картер Эштон
|37:08
|Василий Токранов
|37:35
|Лаурис Дарзиньш(Увис Балинскис)
|42:33
|Евгений Кетов(Артем Земченок, Кирилл Марченко)
|45:15
|Антон Бурдасов(Андрей Кузьменко, Ярно Коскиранта)
|49:48
|Командный штраф
|50:47
|Наиль Якупов(Игорь Ожиганов)
|58:54
|Антон Белов(Евгений Кетов)
|12
|Штрафное время
|16
|5
|Игра в большинстве
|2
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо(Чехия)
|Главный судья
|Сергей Юдаков(Россия, Москва)