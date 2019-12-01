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11:05 (мск), источник: Prosports.kz

Анонс матча «Барыс» — «Динамо» (Минск)

1 декабря столичный «Барыс» сыграет дома с минскими динамовцами, сообщает Prosports.kz со ссылкой на пресс-службу клуба из столицы Казахстана.

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Источник: РИА "Новости"

Барысовцы отлично провели короткую выездную серию по Уралу, взяв 4 очка из 4 возможных. В четверг в Екатеринбурге «Барыс» обыграл местный «Автомобилист» — 2:1. В основное время ворота хозяев поразил Аркадий Шестаков, это четвертая шайба форварда в сезоне. В овертайме второй матч подряд победную шайбу провел Линус Виделль. «Барыс» расположился на 4-й позиции Восточной конференции, набрав 40 очков в 31 матче. Накануне клуб покинул форвард Эрик Тангрэйди. Защитник Виктор Сведберг и нападающий Ииро Пакаринен — в списке травмированных.

Хоккей

КХЛ 2019-2020
Неделя 14, 1.12.2019, 14:00

Барыс-Динамо Мн-

Минское «Динамо» прибыло в Казахстан из Ярославля. В пятницу команда Крэйга Вудкрофта уступила местному «Локомотиву» — 3:6. Авторами голов стали Тему Пулккинен, Александр Павлович и Райан Спунер. Вратарь сборной Швеции Юнас Энрот отразил 27 из 33 бросков по своим воротам. Ранее клуб заключил полноценный контракт с канадским вратарем Дэнни Тэйлором, который имеет солидный опыт выступления в КХЛ за «Сибирь», «Медвешчак» и минский клуб. В таблице Западной конференции «Динамо» располагается на 12-й строчке — 32 проведенных матча и 26 очков.

В списке травмированных игроков — защитники Марк-Андре Граньяни, Дмитрий Дерябин и Стефан Эллиотт.

Встреча «Барыс» — «Динамо» (Минск) начнется в 17:00 по времени Нур-Султана.

БЕЛОЗЕРОВ Иван

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