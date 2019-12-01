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11:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Даллмэн плакать будет…». Жайлауов — о поднятии джерси на арене «Барыса», имени для сына и карьере

Известный казахстанский хоккеист Талгат Жайлауов раскрыл имя своего новорожденного сына и прокомментировал свое участие в поднятии джерси к своду «Барыс Арены».

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Источник: РИА "Новости"

В интервью корреспонденту Vesti.kz форвард признался, что такое признание не мешает ему думать о поездке на Олимпиаду и ЧМ-2019.

Отметим, что накануне знакового события 34-летний нападающий стал в третий раз отцом. Его новорожденный сын — тезка французского форварда из «Реала».

— Талгат, поздравляем! Как назвали малыша?
— Сына Каримом назвали. Как Карим Бензема будет. Нападающий.

— Ваше джерси сегодня поднимут под свод «Барыс Арены», при том что карьеру вы еще не завершили. Как относитесь к этому?
— Я в ожидании. Наслаждаюсь этим временем. Ребята приехали, которые ранее выступали за «Барыс». Приятные воспоминания. Я рад их всех видеть. Они не только хоккеисты, но и хорошие мужики.

— Хоккею отдана практически вся жизнь. Какие все-таки эмоции сейчас, когда вот-вот поднимут свитер?
— Я не хочу, я не буду, я не приеду и сейчас домой поеду! (смеется) Я не могу это выразить словами! Я благодарен клубу. Благодарен болельщикам, что они меня помнят. Мы много сезонов вместе прошли. Это не забыть. Это на всю жизнь.

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— Сейчас этап карьеры в «Номаде». Наверняка же есть желание вернуться в «Барыс» и закончить этот сезон вместе с друзьями-коллегами.
— Если я буду соответствовать уровню, то я обязательно вернусь. Но сейчас я в «Номаде». Ребята сейчас в поездке, тяжелый выезд. Приедут, надо выигрывать и набирать очки.

— «Номад» играет очень «весело». Много забивает и пропускает.
— «Барыс» постоянно следит за «Номадом», тренерский штаб. Они в курсе всего. Кто лучше, того привлекают в первую команду. Все зависит от игроков «Номада». Ты должен быть сильнее, быстрее и голы забивать. Быть лидером команды, и тогда любой игрок «Номада» может перейти в «Барыс».

— Вернемся к джерси. Это момент эмоциональный. Думаем, кто-то обязательно не выдержит и пустит скупую мужскую слезу. Это ведь кайф.
— Это будет круто. Мы этот день запомним навсегда. Может быть, Кевин (Даллмэн — прим. ред.) плакать будет. Не знаю…

— Он человек эмоциональный. Надеемся, что в следующем году увидим на отборе на Олимпиаду и чемпионате мира.
— Желание есть. Я буду играть, пока играется. Сейчас у меня все супер.

— Все сложилось — сын родился, джерси поднимают, настроение отличное, друзья приехали, а что пятое?
— Бокал пива. (смеется).

Напомним, 34-летний Талгат Жайлауов провел за «Барыс» 418 игр и набрал 180 очков (75+105). Сейчас форвард выступает в системе столичного клуба за «Номад».

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