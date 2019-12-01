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12:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Спасибо и до свидания. «Ак Барс» ещё пожалеет, что расстался с Гариповым?

Билялов и Рейдеборн хороши в системе Квартальнова, но в ней блистали многие вратари, которые сейчас сбавили обороты.

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Источник: РИА "Новости"

«В сложившейся ситуации мы пришли к наилучшему для всех сторон решению: клуб и игрок расстаются без претензий друг к другу», — генеральный менеджер «Ак Барса» официально объявил о расставании клуба с вратарём Эмилем Гариповым.

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Местного воспитанника и одного из самых высокооплачиваемых вратарей лиги после победы в Кубке Гагарина подвела тяжёлая и сложная травма спины, усугубившаяся по ходу сезона-2018/19, а на данном отрезке уверенная игра Билялова и Рейдеборна, по сути, не дала шансов Гарипову вернуться в ворота «Ак Барса». Расставание с Эмилем было неминуемым — вратарь такого уровня должен играть, а не ждать осечек (к тому же, с нынешним Биляловым не дождёшься) от партнёров по вратарской бригаде.

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Гарипов — один из символов «Ак Барса» последних лет, можно сказать, «вратарь республики», любимец и кумир местных болельщиков. Терпение, упорство, вера и трудолюбие — слагаемые успеха в непростом пути Эмиля в родной команде. Победитель МЧМ-2011 (правда, на турнире Гарипов не провёл ни одного матча) на своём казанском веку повидал немало мощных конкурентов — Касутин, Барулин (Константин после ухода из «Ак Барса» сетовал, что Эмилю как местному воспитаннику доверяли больше), Нильссон, Галимов, странные легионеры вроде Ниеминена и Рюннаса. Гарипов старательно выгрызал место в составе, но, несмотря на все старания, Эмилю в лучшем случае отводили роль бэкапа. В плей-офф сезона-2015/16 «Ак Барс» в первом раунде уступал «Салавату Юлаеву» 1−3 — Галимов не выручал, и Гарипову нужно было сходу спасать команду от раннего отпуска. Почти получилось — казанцы сравняли счёт в серии, особенно вдоволь покуражившись над противником в шестом матче серии (8:0), но в седьмом матче всё-таки уступили.

В Гарипова поверили — в сезоне-2016/17 Эмиль наконец-то стал основным вратарём «Ак Барса», дважды одолел будущих чемпионов из Санкт-Петербурга, и дошёл до финала конференции. После вылета от «Металлурга» Гарипова вызвали в сборную России, а сам Эмиль заявил, что «будет интересно посмотреть, если у “Металлурга” уйдёт первая тройка».

Через год тройка Мозякин — Коварж — Зарипов недосчитается Даниса, который на другой стороне баррикад остановит «Металлург» в полуфинале конференции. Для Гарипова лучший сезон в карьере начинался неудачно — пропущенная шайба из чужой зоны, а неуверенная игра Эмиля породила слухи о поиске голкипера-легионера, а Рафик Якубов известил общественность о том, что команде нужен третий вратарь «для запаса прочности». Тем не менее, экс-вратарь казанцев Мика Норонен уверял, что совершенно нет поводов быть недовольным игрой Эмиля, нужно успокоиться, и «стоит Гарипову чихнуть, сразу же появляется повод для критики». Время рассудило в пользу финского эксперта и другого финна, тренера вратарей Ари Мойсанена, сделавшего в переносном смысле из мальчика мужчину-монстра, секрет которого в победном плей-офф так никто и не расколдовал. Гарипов читал игру на несколько ходов вперёд, играл просто и эффективно, не выделяясь какими-то яркими и эффектными спасениями (хотя и без них не обходилось). Настоящая минута славы — Ургант, интерес из НХЛ, приличный контракт с «Ак Барсом». Кто бы мог подумать, что буквально через год Гарипова выставят крайним во всех бедах казанской команды?

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Зинэтула Билялетдинов ещё после финала Кубка Гагарина сказал, что Гарипов провёл серию против ЦСКА на уколах, но в начале сентября появилась другая информация: в первом матче сезона против СКА Эмиль играл, будучи травмированным. Билялетдинов был в гневе («Мы что, придурки?»), Гарипова обвиняли, что, дескать, сразу после подписания контракта у него возникли какие-то проблемы со здоровьем. Эмиль, как всегда, держался молодцом, и, превозмогая все трудности, одержал 14 побед в 22-х матчах. Далее Подъяпольский и Шарыченков не справились с убийственным «Авангардом» Боба Хартли, и внезапно во всеуслышание генеральный менеджер Якубов во всех неудачах обвинил Гарипова. Звучало данное заявление, по меньшей мере, неприлично и просто некрасиво: Эмиль буквально год назад завоёвывал с командой Кубок Гагарина, столько лет отыграл за клуб, здорово отыграл финал, еле-еле надевая носки перед играми, остался в родной команде (наверняка мог попробовать свои силы в Северной Америке). В мае Гарипов прямо сказал: в какой-то момент не то, что играть, даже сесть-встать было трудно, и надо было делать операцию. Как метко сказал сам вратарь: «Умереть мне что ли, из-за этого контракта?». Хочется верить, что Гарипов, который за такой короткий срок пережил взлёт и падение, не сломается, и в другом клубе обязательно докажет, что в Казани его рано списали со счетов. Он выиграл Кубок Гагарина, а Билялов и Рейндеборн пока только хорошо играют в системе Квартальнова, в которой в разное время блистали Галимов, Лаланд и Коновалов.

Глеб Бурков

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