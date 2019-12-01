Спасибо и до свидания. «Ак Барс» ещё пожалеет, что расстался с Гариповым?

Источник: РИА "Новости"

«В сложившейся ситуации мы пришли к наилучшему для всех сторон решению: клуб и игрок расстаются без претензий друг к другу», — генеральный менеджер «Ак Барса» официально объявил о расставании клуба с вратарём Эмилем Гариповым.

Местного воспитанника и одного из самых высокооплачиваемых вратарей лиги после победы в Кубке Гагарина подвела тяжёлая и сложная травма спины, усугубившаяся по ходу сезона-2018/19, а на данном отрезке уверенная игра Билялова и Рейдеборна, по сути, не дала шансов Гарипову вернуться в ворота «Ак Барса». Расставание с Эмилем было неминуемым — вратарь такого уровня должен играть, а не ждать осечек (к тому же, с нынешним Биляловым не дождёшься) от партнёров по вратарской бригаде.

Гарипов — один из символов «Ак Барса» последних лет, можно сказать, «вратарь республики», любимец и кумир местных болельщиков. Терпение, упорство, вера и трудолюбие — слагаемые успеха в непростом пути Эмиля в родной команде. Победитель МЧМ-2011 (правда, на турнире Гарипов не провёл ни одного матча) на своём казанском веку повидал немало мощных конкурентов — Касутин, Барулин (Константин после ухода из «Ак Барса» сетовал, что Эмилю как местному воспитаннику доверяли больше), Нильссон, Галимов, странные легионеры вроде Ниеминена и Рюннаса. Гарипов старательно выгрызал место в составе, но, несмотря на все старания, Эмилю в лучшем случае отводили роль бэкапа. В плей-офф сезона-2015/16 «Ак Барс» в первом раунде уступал «Салавату Юлаеву» 1−3 — Галимов не выручал, и Гарипову нужно было сходу спасать команду от раннего отпуска. Почти получилось — казанцы сравняли счёт в серии, особенно вдоволь покуражившись над противником в шестом матче серии (8:0), но в седьмом матче всё-таки уступили.

В Гарипова поверили — в сезоне-2016/17 Эмиль наконец-то стал основным вратарём «Ак Барса», дважды одолел будущих чемпионов из Санкт-Петербурга, и дошёл до финала конференции. После вылета от «Металлурга» Гарипова вызвали в сборную России, а сам Эмиль заявил, что «будет интересно посмотреть, если у “Металлурга” уйдёт первая тройка».

Через год тройка Мозякин — Коварж — Зарипов недосчитается Даниса, который на другой стороне баррикад остановит «Металлург» в полуфинале конференции. Для Гарипова лучший сезон в карьере начинался неудачно — пропущенная шайба из чужой зоны, а неуверенная игра Эмиля породила слухи о поиске голкипера-легионера, а Рафик Якубов известил общественность о том, что команде нужен третий вратарь «для запаса прочности». Тем не менее, экс-вратарь казанцев Мика Норонен уверял, что совершенно нет поводов быть недовольным игрой Эмиля, нужно успокоиться, и «стоит Гарипову чихнуть, сразу же появляется повод для критики». Время рассудило в пользу финского эксперта и другого финна, тренера вратарей Ари Мойсанена, сделавшего в переносном смысле из мальчика мужчину-монстра, секрет которого в победном плей-офф так никто и не расколдовал. Гарипов читал игру на несколько ходов вперёд, играл просто и эффективно, не выделяясь какими-то яркими и эффектными спасениями (хотя и без них не обходилось). Настоящая минута славы — Ургант, интерес из НХЛ, приличный контракт с «Ак Барсом». Кто бы мог подумать, что буквально через год Гарипова выставят крайним во всех бедах казанской команды?

Зинэтула Билялетдинов ещё после финала Кубка Гагарина сказал, что Гарипов провёл серию против ЦСКА на уколах, но в начале сентября появилась другая информация: в первом матче сезона против СКА Эмиль играл, будучи травмированным. Билялетдинов был в гневе («Мы что, придурки?»), Гарипова обвиняли, что, дескать, сразу после подписания контракта у него возникли какие-то проблемы со здоровьем. Эмиль, как всегда, держался молодцом, и, превозмогая все трудности, одержал 14 побед в 22-х матчах. Далее Подъяпольский и Шарыченков не справились с убийственным «Авангардом» Боба Хартли, и внезапно во всеуслышание генеральный менеджер Якубов во всех неудачах обвинил Гарипова. Звучало данное заявление, по меньшей мере, неприлично и просто некрасиво: Эмиль буквально год назад завоёвывал с командой Кубок Гагарина, столько лет отыграл за клуб, здорово отыграл финал, еле-еле надевая носки перед играми, остался в родной команде (наверняка мог попробовать свои силы в Северной Америке). В мае Гарипов прямо сказал: в какой-то момент не то, что играть, даже сесть-встать было трудно, и надо было делать операцию. Как метко сказал сам вратарь: «Умереть мне что ли, из-за этого контракта?». Хочется верить, что Гарипов, который за такой короткий срок пережил взлёт и падение, не сломается, и в другом клубе обязательно докажет, что в Казани его рано списали со счетов. Он выиграл Кубок Гагарина, а Билялов и Рейндеборн пока только хорошо играют в системе Квартальнова, в которой в разное время блистали Галимов, Лаланд и Коновалов.

Глеб Бурков