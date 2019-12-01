Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Барыс
Динамо Мн
00
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Сочи
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Сибирь
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз
Виннипег Джетс
21
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон Ойлерз
Ванкувер Кэнакс
25
Хоккей. НХЛ
23:00
Миннесота Уайлд
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Чикаго Блэкхокс
73
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс
Сан-Хосе Шаркс
24
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Питтсбург Пингвинз
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Калгари Флэймз
Оттава Сенаторз
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Баффало Сэйбрз
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз
Вашингтон Кэпиталз
25
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Каролина Харрикейнз
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Нэшвилл Предаторз
30
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Коламбус Блю Джэкетс
20
Все события
Фоторепортажи
12«Локомотив» уступил «Байеру» и потерял шансы на евровесну
42Емельяненко и Кокляев обнимались, Запашный примерял пояс, Джиган пел. Фото «главного боя года»
12:48 (мск), источник: Vesti.kz

«Я хотел продолжить, но …». Боченски — о завершении карьеры, статусе легенды «Барыса» и тройке ББД

Главной интригой хоккейного межсезонья в этом году было возможное подписание нового контракта с «Барысом» его капитана Брэндона Боченски. В клубе говорили, что отправили лидеру команды предложение, но он на него не отвечал. В итоге оказалось, что американец, натурализованный для сборной Казахстана, все-таки завершил карьеру.

Наверх

В интервью корреспонденту Vesti.kz форвард, приехавший на поднятие его джерси под своды «Барыс Арены», отметил, что легендарная тройка ББД отлично бы вписалась в нынешний состав.

— Брэндон, почему ты все-таки решил завершить карьеру?

— Я думаю, что пришло время. Невозможно играть вечно. Настало время для семьи. Определенно, я скучаю по хоккею. Но настало время смотреть его со стороны.

— Но раздумья были — играть или завершить? Нам говорили в «Барысе», что тебе делали предложение несколько раз, но ты не отвечал на него.

Читайте также
Вместе с Боченски, Даллмэном и другими легендами. Как «Барыс» начал праздновать 20-летний юбилей

— Конечно, я думал, продолжать. Но, в любом случае, я приехал на годовщину клуба, и здорово вернуться сюда. Очень приятно, что свитер поднимут. И я рад, что смог приехать. Надеюсь, в будущем я смогу приехать на более длительный срок сюда и увидеть больше друзей.

— Чем теперь занимаешься? Бизнесом?

— Да, я теперь бизнесмен. Основал строительную компанию и остаюсь занятым.

— Как тебе «Барыс» без тебя в этом сезоне?

— Очень сильный. Очень сильная в защите. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы пройти подальше в плей-офф. Захватывающе смотреть их матчи. И я рад, что команда на ходу. Тренер и менеджмент проделывают хорошую работу.

— Но согласишься, что этой команде все-таки не хватает тройки ББД (тройка нападения Боченски — Бойд — Доус — прим. ред.)?

— Сейчас хорошая защита. И, ты знаешь, было бы отлично, если бы можно было ее совместить с нашей старой тройкой ББД.

— Но вы продолжаете общаться между собой?

— Да, мы продолжаем общаться с ребятами. Не так часто, но каждый пару недель я разговариваю с ними. Они все еще играют, я желаю им здоровья и оставаться в строю.

Напомним, Боченски отыграл за «Барыс» девять сезонов, во время которых провел 455 матчей и набрал 444 (179 + 265) очков.

Юлия Милова  .

Читайте также
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Такое бывает раз в жизни". Еремеев - о возможном возвращении в "Барыс", статусе легенды, Боченски и легионерах
«Финляндии не радуемся». Плюсы и минусы жребия Евро-2020 для РФ
«Это сумасшествие». Что говорят в США о новом хет-трике Овечкина
Хватит нежностей. Зачем биатлонистку-дебютантку бросили в пекло
Голландский телеканал посвятил ролик Слуцкому (видео)
Нервы Черчесова, позитив Мартинеса. О чем говорили на жеребьевке
33-летний голкипер расплакался после дебюта в матче с «Челси»
На хоккеиста КХЛ с женой напал бывший зек. Игрок в больнице
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь