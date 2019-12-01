«Я хотел продолжить, но …». Боченски — о завершении карьеры, статусе легенды «Барыса» и тройке ББД

В интервью корреспонденту Vesti.kz форвард, приехавший на поднятие его джерси под своды «Барыс Арены», отметил, что легендарная тройка ББД отлично бы вписалась в нынешний состав.

— Брэндон, почему ты все-таки решил завершить карьеру?

— Я думаю, что пришло время. Невозможно играть вечно. Настало время для семьи. Определенно, я скучаю по хоккею. Но настало время смотреть его со стороны.

— Но раздумья были — играть или завершить? Нам говорили в «Барысе», что тебе делали предложение несколько раз, но ты не отвечал на него.

— Конечно, я думал, продолжать. Но, в любом случае, я приехал на годовщину клуба, и здорово вернуться сюда. Очень приятно, что свитер поднимут. И я рад, что смог приехать. Надеюсь, в будущем я смогу приехать на более длительный срок сюда и увидеть больше друзей.

— Чем теперь занимаешься? Бизнесом?

— Да, я теперь бизнесмен. Основал строительную компанию и остаюсь занятым.

— Как тебе «Барыс» без тебя в этом сезоне?

— Очень сильный. Очень сильная в защите. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы пройти подальше в плей-офф. Захватывающе смотреть их матчи. И я рад, что команда на ходу. Тренер и менеджмент проделывают хорошую работу.

— Но согласишься, что этой команде все-таки не хватает тройки ББД (тройка нападения Боченски — Бойд — Доус — прим. ред.)?

— Сейчас хорошая защита. И, ты знаешь, было бы отлично, если бы можно было ее совместить с нашей старой тройкой ББД.

— Но вы продолжаете общаться между собой?

— Да, мы продолжаем общаться с ребятами. Не так часто, но каждый пару недель я разговариваю с ними. Они все еще играют, я желаю им здоровья и оставаться в строю.

Напомним, Боченски отыграл за «Барыс» девять сезонов, во время которых провел 455 матчей и набрал 444 (179 + 265) очков.