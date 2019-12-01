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13:08 (мск), источник: Чемпионат.com

На Кондратьева с женой напал бывший зек. Прямо на парковке, хоккеист в больнице

Не хочется, чтобы в Россию возвращались «лихие 90-е», но от подобных вещей не застрахован никто.

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Источник: РИА "Новости"

Неприятные инциденты в хоккейном мире, в том числе и в России, случались. К сожалению, от подобного рода вещей никуда не деться. Сразу вспоминается смерть хоккеиста «Спартака» Анатолия Устюгова, на которого в 2004 году было совершено разбойное нападение. Устюгов, получивший повреждение головы и другие травмы, несколько дней находился в реанимации, но спасти его жизнь врачи так и не смогли.

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Не так давно случилась трагическая история в семье известного в прошлом вратаря Максима Соколова, облетевшая всю Россию. О ней писали не только спортивные, но и общеполитические СМИ. Вспоминается и нападение на вратаря «Металлурга» Сергея Земчёнка, совершённое в подъезде его дома в январе 2001 года. Увы, жизнь талантливого голкипера оборвалась мгновенно.

С капитаном «Амура», 36-летним защитником Максимом Кондратьевым, к счастью, обошлось. Но сообщение, пришедшее в первый день декабря из Хабаровска, тоже далеко не самое приятное. Хоккеист попал в больницу в результате нападения рецидивиста, о чём сообщила пресс-служба хабаровчан.

«Инцидент произошёл 30 ноября у парковки одного из городских кафе. Защищая супругу, Кондратьев получил тяжёлый удар по голове. Нападавший задержан органами полиции. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас Максим Кондратьев наблюдается в одной из краевых больниц, пострадавшему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Игрок находится в сознании, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Супруга игрока в инциденте не пострадала. Хоккейный клуб “Амур” оказывает игроку всю необходимую поддержку», — говорится в официальном заявлении «Амура».

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Из-за чего всё произошло и какова была цель нападения, разберутся правоохранительные органы. По всей видимости, преступник преследовал какие-то материальные и корыстные цели, раз ранее этот человек уже привлекался к уголовной ответственности и имел проблемы с законом.

Сейчас же просто хочется пожелать капитану хабаровского клуба поскорее выздороветь и снова начать заниматься любимым делом — играть в хоккей. Нет сомнений, что «тигры» ждут своего лидера в строю и будут всячески его поддерживать. Тем более что Кондратьев давно зарекомендовал себя как профессионал. Этот человек знаком с хоккеем не понаслышке.

София Михайлова

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