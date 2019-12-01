На Кондратьева с женой напал бывший зек. Прямо на парковке, хоккеист в больнице
Не хочется, чтобы в Россию возвращались «лихие 90-е», но от подобных вещей не застрахован никто.
Не хочется, чтобы в Россию возвращались «лихие 90-е», но от подобных вещей не застрахован никто.
Неприятные инциденты в хоккейном мире, в том числе и в России, случались. К сожалению, от подобного рода вещей никуда не деться. Сразу вспоминается смерть хоккеиста «Спартака» Анатолия Устюгова, на которого в 2004 году было совершено разбойное нападение. Устюгов, получивший повреждение головы и другие травмы, несколько дней находился в реанимации, но спасти его жизнь врачи так и не смогли.
Не так давно случилась трагическая история в семье известного в прошлом вратаря Максима Соколова, облетевшая всю Россию. О ней писали не только спортивные, но и общеполитические СМИ. Вспоминается и нападение на вратаря «Металлурга» Сергея Земчёнка, совершённое в подъезде его дома в январе 2001 года. Увы, жизнь талантливого голкипера оборвалась мгновенно.
С капитаном «Амура», 36-летним защитником Максимом Кондратьевым, к счастью, обошлось. Но сообщение, пришедшее в первый день декабря из Хабаровска, тоже далеко не самое приятное. Хоккеист попал в больницу в результате нападения рецидивиста, о чём сообщила
«Инцидент произошёл 30 ноября у парковки одного из городских кафе. Защищая супругу, Кондратьев получил тяжёлый удар по голове. Нападавший задержан органами полиции. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас Максим Кондратьев наблюдается в одной из краевых больниц, пострадавшему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Игрок находится в сознании, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Супруга игрока в инциденте не пострадала. Хоккейный клуб “Амур” оказывает игроку всю необходимую поддержку», — говорится в официальном заявлении «Амура».
Сейчас же просто хочется пожелать капитану хабаровского клуба поскорее выздороветь и снова начать заниматься любимым делом — играть в хоккей. Нет сомнений, что «тигры» ждут своего лидера в строю и будут всячески его поддерживать. Тем более что Кондратьев давно зарекомендовал себя как профессионал. Этот человек знаком с хоккеем не понаслышке.
София Михайлова