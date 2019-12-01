Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Барыс
Динамо Мн
00
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Сочи
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Сибирь
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз
Виннипег Джетс
21
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон Ойлерз
Ванкувер Кэнакс
25
Хоккей. НХЛ
23:00
Миннесота Уайлд
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Чикаго Блэкхокс
73
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс
Сан-Хосе Шаркс
24
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Питтсбург Пингвинз
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Калгари Флэймз
Оттава Сенаторз
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Баффало Сэйбрз
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз
Вашингтон Кэпиталз
25
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Каролина Харрикейнз
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Нэшвилл Предаторз
30
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Коламбус Блю Джэкетс
20
Все события
Фоторепортажи
9ЦСКА сыграл вничью с ФК «Лудогорец» в Лиге Европы
12«Локомотив» уступил «Байеру» и потерял шансы на евровесну
13:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Такое бывает раз в жизни». Еремеев — о возможном возвращении в «Барыс», статусе легенды, Боченски и легионерах

Известный казахстанский вратарь Виталий Еремеев в интервью корреспонденту Vesti.kz назвал фактор, который сказывается на результативности столичного «Барыса» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он считает, что даже в такой ситуации непростой ситуации команда претендует на выход в плей-офф.

Наверх

44-летний экс-шолкипер также рассказал о работе тренером и прокомментировав приезд в столицу Казахстана на 20-летний юбилей «Барыса» — вместе с шестью другими легендами клуба его джерси должны поднять под свод арены.

— Эмоции самые положительные. Поздравляю клуб с серьезной датой. Думаю, это только начало. Как клуб развивается, как клуб играет и на каком счету он КХЛ. Пожелать ему хочу дальнейшего процветания, — поделился ветеран казахстанского хоккея.

— Скучаете по «Барысу»?
— Конечно, скучаю. Я провел тут хорошее время. Мне все нравилось. Было хорошее отношение со стороны болельщиков и руководства. После того, как я закончил, мне предложили тренерскую работу в «Барысе».

Читайте также
«Я хотел продолжить, но …». Боченски — о завершении карьеры, статусе легенды «Барыса» и тройке ББД

— А какова вероятность вашего возвращения в будущем?
— Это не ко мне (смеется).

— Следите за «Барысом» в новом сезоне?
— Не особо, ведь у меня своих дел много. Но команда идет. Думаю, задача у них, это попадание в восьмерку и пока эта задача выполняется. Смотрел последнюю игру в день рождения «Барыса» с «Металлургом» из Магнитогорска. Мне нравится почерк команды, как она сражается. Конечно, основное результат, как для руководства, так и для болельщиков. Но надо набраться терпения.

— Какие эмоции от того, что оказались в числе тех, чьи джерси будут подняты на арене?
— Это очень приятно. Когда меня пригласили, то я даже не задумывался. Для каждого спортсмена, это признание твоей работы. Люди тебя помнят и знают. Это приятно.

— «Динамо» даже на один день не хотело вас отпускать?
— Нет, тут даже вопросов не возникало. Главный тренер сказал, что такое может быть раз в жизни, и у многих игроков такого не случается. С этим вопросом даже не было проблем.

— По «Динамо». Клуб на третьем месте на «Западе», выдает победные серии. За счет чего удалось добиться такого результата?
— В начале сезона у нас не все получалось. Новая команда и нужно было стабилизировать игру. Пришли новые ребята, и им нужно было понять, в какой команде они играют. Тут нужно бороться за самые высокие места. Постепенно команда сплотилась. Есть ребята мастеровитые. Есть бойцы. Но самые главное, что сложился коллектив. И это приносит нам результат.

— «Динамо» играет довольно результативно — может много забить или пропустить.
— Я всегда смеюсь, и говорю, мы в «Барысе» также играли. (смеется).

— В этом сезоне «Барыс» играет не так результативно, но и пропускает не так много.
— В команде многое зависит от легионеров. Были сильные иностранцы в прошлом году. Я разговаривал с тренерским штабом «Барыса». Легионеры уже не те, которые играли раньше. Посмотрите, приехал Боченски на год или Андре Петерссон, который играет у нас в «Динамо», — это люди, которые давали результат и делали его в нужный момент. Вам не хватает, с моей точки зрения, забивных легионеров.

— Восточная конференция вам не так интересна, как Западная. В этом году и СКА не так силен, и ЦСКА.
— Скорее, участники подравнялись. Нет такого, как было в прошлом году, когда две команды оторвались, а остальные позади. Идет равная борьба. Любая команда может обыграть любую. Нет запланированных очков. Для нас лучше, если «Восток» будет обыгрывать наших противников.

— Если отбросить все, то кто встретится в финале прямо сейчас?
— Если в данный момент, то ЦСКА и «Ак Барс». Но никто не думал, что ЦСКА выдаст такую серию из поражений. Для них одно-два поражения максимум — это уже что-то. А сейчас — три-четыре поражения подряд. Тот же СКА, сколько у них поражений? Тем и интереснее, что нужно готовиться на каждую игру, тем более когда такой календарь. Недавно шесть матчей через день играли. Это реально тяжело. Когда у тебя длинная скамейка, то можешь менять состав и более гладко все складывается.

Напомним, праздничные события в честь 20-летия «Барыса» проходят сегодня, 1 декабря. Программа началась с автограф-сессии звезд прошлых лет, а завершится поднятием игровых джерси по своды «Барыс Арены».

Читайте также
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Такое бывает раз в жизни". Еремеев - о возможном возвращении в "Барыс", статусе легенды, Боченски и легионерах
«Финляндии не радуемся». Плюсы и минусы жребия Евро-2020 для РФ
«Это сумасшествие». Что говорят в США о новом хет-трике Овечкина
Хватит нежностей. Зачем биатлонистку-дебютантку бросили в пекло
Голландский телеканал посвятил ролик Слуцкому (видео)
Нервы Черчесова, позитив Мартинеса. О чем говорили на жеребьевке
33-летний голкипер расплакался после дебюта в матче с «Челси»
На хоккеиста КХЛ с женой напал бывший зек. Игрок в больнице
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь