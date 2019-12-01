«Такое бывает раз в жизни». Еремеев — о возможном возвращении в «Барыс», статусе легенды, Боченски и легионерах

44-летний экс-шолкипер также рассказал о работе тренером и прокомментировав приезд в столицу Казахстана на 20-летний юбилей «Барыса» — вместе с шестью другими легендами клуба его джерси должны поднять под свод арены.

— Эмоции самые положительные. Поздравляю клуб с серьезной датой. Думаю, это только начало. Как клуб развивается, как клуб играет и на каком счету он КХЛ. Пожелать ему хочу дальнейшего процветания, — поделился ветеран казахстанского хоккея.

— Скучаете по «Барысу»?

— Конечно, скучаю. Я провел тут хорошее время. Мне все нравилось. Было хорошее отношение со стороны болельщиков и руководства. После того, как я закончил, мне предложили тренерскую работу в «Барысе».

— А какова вероятность вашего возвращения в будущем?

— Это не ко мне (смеется).

— Следите за «Барысом» в новом сезоне?

— Не особо, ведь у меня своих дел много. Но команда идет. Думаю, задача у них, это попадание в восьмерку и пока эта задача выполняется. Смотрел последнюю игру в день рождения «Барыса» с «Металлургом» из Магнитогорска. Мне нравится почерк команды, как она сражается. Конечно, основное результат, как для руководства, так и для болельщиков. Но надо набраться терпения.

— Какие эмоции от того, что оказались в числе тех, чьи джерси будут подняты на арене?

— Это очень приятно. Когда меня пригласили, то я даже не задумывался. Для каждого спортсмена, это признание твоей работы. Люди тебя помнят и знают. Это приятно.

— «Динамо» даже на один день не хотело вас отпускать?

— Нет, тут даже вопросов не возникало. Главный тренер сказал, что такое может быть раз в жизни, и у многих игроков такого не случается. С этим вопросом даже не было проблем.

— По «Динамо». Клуб на третьем месте на «Западе», выдает победные серии. За счет чего удалось добиться такого результата?

— В начале сезона у нас не все получалось. Новая команда и нужно было стабилизировать игру. Пришли новые ребята, и им нужно было понять, в какой команде они играют. Тут нужно бороться за самые высокие места. Постепенно команда сплотилась. Есть ребята мастеровитые. Есть бойцы. Но самые главное, что сложился коллектив. И это приносит нам результат.

— «Динамо» играет довольно результативно — может много забить или пропустить.

— Я всегда смеюсь, и говорю, мы в «Барысе» также играли. (смеется).

— В этом сезоне «Барыс» играет не так результативно, но и пропускает не так много.

— В команде многое зависит от легионеров. Были сильные иностранцы в прошлом году. Я разговаривал с тренерским штабом «Барыса». Легионеры уже не те, которые играли раньше. Посмотрите, приехал Боченски на год или Андре Петерссон, который играет у нас в «Динамо», — это люди, которые давали результат и делали его в нужный момент. Вам не хватает, с моей точки зрения, забивных легионеров.

— Восточная конференция вам не так интересна, как Западная. В этом году и СКА не так силен, и ЦСКА.

— Скорее, участники подравнялись. Нет такого, как было в прошлом году, когда две команды оторвались, а остальные позади. Идет равная борьба. Любая команда может обыграть любую. Нет запланированных очков. Для нас лучше, если «Восток» будет обыгрывать наших противников.

— Если отбросить все, то кто встретится в финале прямо сейчас?

— Если в данный момент, то ЦСКА и «Ак Барс». Но никто не думал, что ЦСКА выдаст такую серию из поражений. Для них одно-два поражения максимум — это уже что-то. А сейчас — три-четыре поражения подряд. Тот же СКА, сколько у них поражений? Тем и интереснее, что нужно готовиться на каждую игру, тем более когда такой календарь. Недавно шесть матчей через день играли. Это реально тяжело. Когда у тебя длинная скамейка, то можешь менять состав и более гладко все складывается.