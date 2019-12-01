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14:15 (мск), источник: Vesti.kz

Семь легенд. Как «Барыс» увековечил своих звезд

Игровые джерси известных хоккеистов «Барыса» были подняты под своды домашней арены столичного клуба. Признания удостоились Брэндон Боченски, Кевин Даллмэн, Виталий Еремеев, Федор Полищук, Александр Корешков, Талгат Жайлауов и Николай Антропов, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

С приветственной речью выступил премьер-министр РК и президент Казахстанской федерации хоккея Аскар Мамин. Глава правительства поздравил с Днем первого Президента и поблагодарил игроков за работу в клубе.

«Сегодня “Барыс” — это выстроенная система подготовки хоккеистов от детского хоккея до профессионального уровня. И сегодня мы чествуем игроков, которые внесли огромный вклад в развитие и достижение спортивных достижений нашего клуба “Барыс”. Это Виталий Еремеев, Александр Корешков, Талгат Жайлауов, Федор Полищук, Брэндон Боченски, Кевин Даллмэн, Николай Антропов. Мы гордимся вами! Я хочу поблагодарить тех, кто стоял у истоков создания клуба. Всех тех, кто внес вклад в развитие хоккейного клуба “Барыс” на протяжении этих 20 лет. Желаю нашему клубу зрелищной игры и новых побед!» — заявил Мамин.

Торжественное мероприятия было приурочено к 20-летнему юбилею «Барыса» и предшествовало матчу с минским «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ. Из семи номинантов в Нур-Султан не приехал только Антропов, который сейчас работает в системе «Торонто Мэйпл Лифc», но самый успешный казахстанец в НХЛ записал видеообращение.

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До торжественной части бывшие звезды «Барыса» приняли участие в автограф-сессии — болельщиков было так много, что полтора часа на общение не хватило, чтобы все смогли лично поприветствовать гостей.

Но даже несмотря на это, хоккеисты успели зарядиться положительной энергией: Жайлауов рассказал о новорожденном сыне, Боченски — о возможности вернуться в «Барыс», а текущую ситуацию в казахстанском клубе прокомментировал Еремеев.

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