Семь легенд. Как «Барыс» увековечил своих звезд

С приветственной речью выступил премьер-министр РК и президент Казахстанской федерации хоккея Аскар Мамин. Глава правительства поздравил с Днем первого Президента и поблагодарил игроков за работу в клубе.
«Сегодня “Барыс” — это выстроенная система подготовки хоккеистов от детского хоккея до профессионального уровня. И сегодня мы чествуем игроков, которые внесли огромный вклад в развитие и достижение спортивных достижений нашего клуба “Барыс”. Это Виталий Еремеев, Александр Корешков, Талгат Жайлауов, Федор Полищук, Брэндон Боченски, Кевин Даллмэн, Николай Антропов. Мы гордимся вами! Я хочу поблагодарить тех, кто стоял у истоков создания клуба. Всех тех, кто внес вклад в развитие хоккейного клуба “Барыс” на протяжении этих 20 лет. Желаю нашему клубу зрелищной игры и новых побед!» — заявил Мамин.
Торжественное мероприятия было приурочено к 20-летнему юбилею «Барыса» и предшествовало матчу с минским «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ. Из семи номинантов в Нур-Султан не приехал только Антропов, который сейчас работает в системе «Торонто Мэйпл Лифc», но самый успешный казахстанец в НХЛ записал видеообращение.
До торжественной части бывшие звезды «Барыса» приняли участие в автограф-сессии — болельщиков было так много, что полтора часа на общение не хватило, чтобы все смогли лично поприветствовать гостей.
Но даже несмотря на это, хоккеисты успели зарядиться положительной энергией: Жайлауов рассказал о новорожденном сыне, Боченски — о возможности вернуться в «Барыс», а текущую ситуацию в казахстанском клубе прокомментировал Еремеев.