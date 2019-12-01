Двукратный обладатель Кубка Гагарина Галимов перешел в «Трактор»
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Голкипер Станислав Галимов перешел в челябинский «Трактор», сообщается на сайте хоккейного клуба.
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Голкипер Станислав Галимов перешел в челябинский «Трактор», сообщается на сайте хоккейного клуба.
Соглашение с 31-летним вратарем, который является воспитанником «Трактора», рассчитано до конца сезона-2019/20. Галимов ранее выступал за магнитогорский «Металлург», который выставил его на драфт отказов 29 ноября. В нынешнем сезоне Галимов сыграл за «Магнитку» девять встреч с 90,0% отраженных бросков.
Галимов провёл 322 матча в КХЛ, в составе казанского «Ак Барса» дважды становился обладателем Кубка Гагарина. Ранее он также защищал цвета подмосковного «Атланта», московского ЦСКА и нижегородского «Торпедо».