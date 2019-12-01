Двукратный обладатель Кубка Гагарина Галимов перешел в «Трактор»

Соглашение с 31-летним вратарем, который является воспитанником «Трактора», рассчитано до конца сезона-2019/20. Галимов ранее выступал за магнитогорский «Металлург», который выставил его на драфт отказов 29 ноября. В нынешнем сезоне Галимов сыграл за «Магнитку» девять встреч с 90,0% отраженных бросков.