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15:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Галимов перешел в «Трактор»

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Голкипер Станислав Галимов перешел в челябинский «Трактор», сообщается на сайте хоккейного клуба.

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Соглашение с 31-летним вратарем, который является воспитанником «Трактора», рассчитано до конца сезона-2019/20. Галимов ранее выступал за магнитогорский «Металлург», который выставил его на драфт отказов 29 ноября. В нынешнем сезоне Галимов сыграл за «Магнитку» девять встреч с 90,0% отраженных бросков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Галимов провёл 322 матча в КХЛ, в составе казанского «Ак Барса» дважды становился обладателем Кубка Гагарина. Ранее он также защищал цвета подмосковного «Атланта», московского ЦСКА и нижегородского «Торпедо».

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