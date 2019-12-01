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16:39 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» разгромил «Динамо» в матче с поднятием джерси легенд и поднялся на третье место «Востока»

Казахстанский «Барыс» победил минское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Игра прошла сегодня, 1 декабря, в Нур-Султане и завершилась со счетом 5:1.

Перед началом этой игры «Барыс» провел церемонию поднятия джерси своих легендарных хоккеистов. Мероприятие приурочили к 20-летию клуба, который отмечался 26 ноября.

Первый период в самом же матче получился сухим, за во втором случились четыре шайы. На 22-й минуте Корбэн Найт с передачи Линуса Виделля вывел «Барыс» вперед, а 22-й счет удвоил Роман Старченко, которому ассистировали Егор Шалапов и все тот же Видель. На 25-й минуте Александр Когалев сократил отставание «Динамо», но на 36-й чемпион мира Атте Охтамма завершил атаку с участием Найта и Старченко и зажег на табло 3:1.

В третьем периоде отличился только «Барыс». Если на 46-й минуте шайба была отменена после видеопросмотра, то на 57-й Найт забил уже по всем правилам и оформил дубль. Окончательный же счет установил Павел Акользин, поразивший пустые ворота.

Набрав 42 очка, «Барыс» поднялся на третье место Восточной конференции, а «Динамо» с 26 баллами идет на последней, 12-й, строчке «Запада». В следующем матче казахстанский клуб 4 декабря в 19:30 встретится в Нур-Султане с финским «Йокеритом».

Барыс
5:1
0:0, 3:1, 2:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 141.12.2019, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 10125 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаКрэйг Вудкрофт
Вратари
Эдвард ПаскуалеДэнни Тэйлор(Дэнни Тэйлор)
2-й период
21:17Корбан Найт(Линус Виделль)
21:47Роман Старченко(Егор Шалапов, Линус Виделль)
24:26Александр Когалев
25:07Дмитрий Знахаренко
36:52Атте Охтамаа(Корбан Найт, Роман Старченко)
38:43Александр Павлович
3-й период
43:46Антон Сагадеев
43:46Командный штраф
55:52Александр Павлович
56:15Корбан Найт(Атте Охтамаа, Кертис Валк)
56:27Павел Акользин
59:36Павел Акользин(Никита Клещенко)
Статистика
4Штрафное время8
3Игра в большинстве1
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Главный судьяВиктор Спирин(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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