«Барыс» разгромил «Динамо» в матче с поднятием джерси легенд и поднялся на третье место «Востока»

Источник: РИА "Новости"

Игра прошла сегодня, 1 декабря, в Нур-Султане и завершилась со счетом 5:1.

Перед началом этой игры «Барыс» провел церемонию поднятия джерси своих легендарных хоккеистов. Мероприятие приурочили к 20-летию клуба, который отмечался 26 ноября.

Первый период в самом же матче получился сухим, за во втором случились четыре шайы. На 22-й минуте Корбэн Найт с передачи Линуса Виделля вывел «Барыс» вперед, а 22-й счет удвоил Роман Старченко, которому ассистировали Егор Шалапов и все тот же Видель. На 25-й минуте Александр Когалев сократил отставание «Динамо», но на 36-й чемпион мира Атте Охтамма завершил атаку с участием Найта и Старченко и зажег на табло 3:1.

В третьем периоде отличился только «Барыс». Если на 46-й минуте шайба была отменена после видеопросмотра, то на 57-й Найт забил уже по всем правилам и оформил дубль. Окончательный же счет установил Павел Акользин, поразивший пустые ворота.