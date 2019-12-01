«Барыс» разгромил «Динамо» в матче с поднятием джерси легенд и поднялся на третье место «Востока»
Казахстанский «Барыс» победил минское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский «Барыс» победил минское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра прошла сегодня, 1 декабря, в
Перед началом этой игры «Барыс» провел церемонию поднятия джерси своих легендарных хоккеистов. Мероприятие приурочили к 20-летию клуба, который отмечался 26 ноября.
Первый период в самом же матче получился сухим, за во втором случились четыре шайы. На 22-й минуте Корбэн Найт с передачи Линуса Виделля вывел «Барыс» вперед, а 22-й счет удвоил Роман Старченко, которому ассистировали Егор Шалапов и все тот же Видель. На 25-й минуте Александр Когалев сократил отставание «Динамо», но на 36-й чемпион мира Атте Охтамма завершил атаку с участием Найта и Старченко и зажег на табло 3:1.
В третьем периоде отличился только «Барыс». Если на 46-й минуте шайба была отменена после видеопросмотра, то на 57-й Найт забил уже по всем правилам и оформил дубль. Окончательный же счет установил Павел Акользин, поразивший пустые ворота.
Набрав 42 очка, «Барыс» поднялся на третье место Восточной конференции, а «Динамо» с 26 баллами идет на последней, 12-й, строчке «Запада». В следующем матче казахстанский клуб 4 декабря в 19:30 встретится в
|Андрей Скабелка
|Крэйг Вудкрофт
|Эдвард Паскуале
|Дэнни Тэйлор(Дэнни Тэйлор)
|21:17
|Корбан Найт(Линус Виделль)
|21:47
|Роман Старченко(Егор Шалапов, Линус Виделль)
|24:26
|Александр Когалев
|25:07
|Дмитрий Знахаренко
|36:52
|Атте Охтамаа(Корбан Найт, Роман Старченко)
|38:43
|Александр Павлович
|43:46
|Антон Сагадеев
|43:46
|Командный штраф
|55:52
|Александр Павлович
|56:15
|Корбан Найт(Атте Охтамаа, Кертис Валк)
|56:27
|Павел Акользин
|59:36
|Павел Акользин(Никита Клещенко)
|4
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Бирин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Виктор Спирин(Россия, Тюмень)