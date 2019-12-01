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18:01 (мск), источник: ТАСС

Обладатель Кубка Гагарина вратарь Гарипов подписал контракт с «Авангардом»

ТАСС, 1 декабря. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» заключил контракт с вратарем Эмилем Гариповым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Соглашение с 28-летним голкипером рассчитано до конца сезона. 30 ноября Гарипов расторг контракт с казанским «Ак Барсом» по обоюдному согласию сторон. В текущем сезоне он не провел ни одного матча.

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«Восстановление Александра Судницина займет продолжительное время, и потому нам необходим надежный сменщик для Игоря Бобкова, — прокомментировал президент “Авангарда” Максим Сушинский. — На рынке сейчас не так много вариантов, а Эмиль Гарипов выигрывал Кубок Гагарина, это опытный боец, знающий, что такое матчи на выбывание. Ему пришлось восстанавливаться после травмы, но уже сейчас все в порядке, Эмиль полностью готов, и мы верим, что он за счет своего опыта, старания, характера и мастерства усилит нашу вратарскую бригаду. Он очень мотивирован, а в спорте это играет важнейшую роль».

Гарипов всю карьеру в КХЛ выступал за казанский «Ак Барс». Всего в лиге он провел 252 матча, в которых одержал 141 победу при 93,3% отраженных бросков. В сезоне-2017/18 стал обладателем Кубка Гагарина.

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