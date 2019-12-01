«Поздравляю Андрея». Тренер минского «Динамо» разобрал поражение от «Барыса»

Игра регулярного чемпионата КХЛ прошла сегодня, 1 декабря, в Нур-Султане и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Для команды Андрея Скабелки эта победа стала первой в основное время с 11 октября.

«Хочу поздравить Андрея и его команду с победой. Я знаю, что сегодня особенный день для «Барыса», — цитирует Вудкрофта официальный сайт казахстанского клуба. — Мы знали, что игроки будут заряжены на победу в этот особенный день. Знали, что они будут хотеть победить.

В первом периоде, считаю, мы неплохо справились с этим напряжением, смогли разрядить эту обстановку, дали бой команде и, в принципе смотрелись хорошо. Неплохо прессинговали, поэтому и ушли на перерыв при ничейном счете.

Во втором периоде за две минуты мы получили две быстрые шайбы. Потом смогли быстро забить и получили шансы выровнять игру, но, к сожалению, чего-то не хватило. В третьем периоде могли найти ключи к выравниванию ситуации, но соперник нас обыграл в каких-то моментах и в итоге мы имеем то, что имеем.