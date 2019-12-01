«Поздравляю Андрея». Тренер минского «Динамо» разобрал поражение от «Барыса»
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от «Барыса».
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от «Барыса».
Игра регулярного чемпионата КХЛ прошла сегодня, 1 декабря, в
«Хочу поздравить Андрея и его команду с победой. Я знаю, что сегодня особенный день для «Барыса», — цитирует Вудкрофта официальный сайт казахстанского клуба. — Мы знали, что игроки будут заряжены на победу в этот особенный день. Знали, что они будут хотеть победить.
В первом периоде, считаю, мы неплохо справились с этим напряжением, смогли разрядить эту обстановку, дали бой команде и, в принципе смотрелись хорошо. Неплохо прессинговали, поэтому и ушли на перерыв при ничейном счете.
Во втором периоде за две минуты мы получили две быстрые шайбы. Потом смогли быстро забить и получили шансы выровнять игру, но, к сожалению,
Нам нужно находить пути выигрывать матчи, а не проигрывать. Отталкиваться от развития всей команде и молодым хоккеистам. Тогда мы сможем показывать лучший результат и побеждать.
|Андрей Скабелка
|Крэйг Вудкрофт
|Эдвард Паскуале
|Дэнни Тэйлор(Дэнни Тэйлор)
|21:17
|Корбан Найт(Линус Виделль)
|21:47
|Роман Старченко(Егор Шалапов, Линус Виделль)
|24:26
|Александр Когалев
|25:07
|Дмитрий Знахаренко
|36:52
|Атте Охтамаа(Корбан Найт, Роман Старченко)
|38:43
|Александр Павлович
|43:46
|Антон Сагадеев
|43:46
|Командный штраф
|55:52
|Александр Павлович
|56:15
|Корбан Найт(Атте Охтамаа, Кертис Валк)
|56:27
|Павел Акользин
|59:36
|Павел Акользин(Никита Клещенко)
|4
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Бирин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Виктор Спирин(Россия, Тюмень)