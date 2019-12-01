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1 декабря, источник: Vesti.kz

«Поздравляю Андрея». Тренер минского «Динамо» разобрал поражение от «Барыса»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от «Барыса».

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Игра регулярного чемпионата КХЛ прошла сегодня, 1 декабря, в Нур-Султане и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Для команды Андрея Скабелки эта победа стала первой в основное время с 11 октября.

«Хочу поздравить Андрея и его команду с победой. Я знаю, что сегодня особенный день для «Барыса», — цитирует Вудкрофта официальный сайт казахстанского клуба. — Мы знали, что игроки будут заряжены на победу в этот особенный день. Знали, что они будут хотеть победить.

В первом периоде, считаю, мы неплохо справились с этим напряжением, смогли разрядить эту обстановку, дали бой команде и, в принципе смотрелись хорошо. Неплохо прессинговали, поэтому и ушли на перерыв при ничейном счете.

Во втором периоде за две минуты мы получили две быстрые шайбы. Потом смогли быстро забить и получили шансы выровнять игру, но, к сожалению, чего-то не хватило. В третьем периоде могли найти ключи к выравниванию ситуации, но соперник нас обыграл в каких-то моментах и в итоге мы имеем то, что имеем.

Нам нужно находить пути выигрывать матчи, а не проигрывать. Отталкиваться от развития всей команде и молодым хоккеистам. Тогда мы сможем показывать лучший результат и побеждать.

Барыс
5:1
0:0, 3:1, 2:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 141.12.2019, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 10125 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаКрэйг Вудкрофт
Вратари
Эдвард ПаскуалеДэнни Тэйлор(Дэнни Тэйлор)
2-й период
21:17Корбан Найт(Линус Виделль)
21:47Роман Старченко(Егор Шалапов, Линус Виделль)
24:26Александр Когалев
25:07Дмитрий Знахаренко
36:52Атте Охтамаа(Корбан Найт, Роман Старченко)
38:43Александр Павлович
3-й период
43:46Антон Сагадеев
43:46Командный штраф
55:52Александр Павлович
56:15Корбан Найт(Атте Охтамаа, Кертис Валк)
56:27Павел Акользин
59:36Павел Акользин(Никита Клещенко)
Статистика
4Штрафное время8
3Игра в большинстве1
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Главный судьяВиктор Спирин(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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