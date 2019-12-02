Канадская жена российского хоккеиста: из-за нее он лишился работы

Лорен (фамилия в девичестве — Лего) работает моделью, регулярно позируя в легких платьях с декольте, а также в обтягивающей одежде. Разумеется, она активно занимается спортом, особенно предпочитает катание на коньках. У нее даже есть собственная система тренировок. Оценить великолепную фигуру девушки можно в ее инстаграме, на который подписано более 50 тысяч человек. Цифра, скажем, не очень большая по современным меркам. Видимо, многих поклонников отпугивает фактор наличии у столь привлекательной красавицы супруга.
Пара познакомилась в Монреале во времена выступления россиянина за местный «Канадиенс». Чуть позже Никита перебрался в «Лос-Анджелес», а его благоверная последовала в солнечную Калифорнию за своим возлюбленным. Но в «Кингз» у Никиты не заладилось: в сезоне 2018/19 Щербак сыграл восемь матчей в НХЛ, забросив одну шайбу. Новый контракт ему предлагать не стали, в результате было принято решение уехать в Континентальную хоккейную лигу.
В июне этого года Щербак подписал соглашение с «Авангардом», заключив контракт на три миллиона долларов, но перед отъездом в Россию влюбленные решили сыграть эффектную свадьбу в Канаде.
Перед хоккеистом и его спутницей открылись большие перспективы в финансовом и карьерном плане. Лорен, привыкшая к роскошной жизни в Канаде, решила не отказывать себе в удовольствии и в России: пара поселилась в квартире в «Москва-Сити», аренда которой обходится в 550 тысяч рублей в месяц, а неотъемлемой частью жизни и досуга четы Щербак стало регулярное посещение ночных клубов и ресторанов.
«Авангард» такая ситуация с Щербаком явно не устраивала. Он перестал попадать в основные звенья, а затем и вовсе в состав. Хоккей с течением времени стал интересовать его все меньше и меньше. Как итог, в конце октября «ястребы» поместили игрока в список отказов, после чего стороны договорились о расторжении контракта. Щербак в текущем регулярном чемпионате КХЛ провел 16 матчей, забросил две шайбы и отдал четыре результативных передачи.
Как отметил президент «Авангарда» Максим Сушинский, молодой хоккеист резко снизил к себе требования, став больше уделять время развлечениям и гулянкам. Причиной этому, по его словам, является негативное влияние его жены-модели.
«Была такая проблема. Его жена очень интересная и эффектная женщина. Жизнь в Москве очень тяжелая, много соблазнов, много ресторанов и баров, которые можно посетить, плюс есть на что сходить», — рассказал глава омского клуба в эфире сибирской радиостанции.
Пятого ноября 23-летний хоккеист подписал контракт с «Трактором» до конца сезона.
Удастся ли Никите взяться за ум и реанимировать свою карьеру? Время покажет. Мы нисколько не собираемся осуждать спортсмена в данной ситуации, ведь действительно трудно думать о хоккее, когда ты каждое утро просыпаешься и видишь рядом с собой такую красотку. Давайте просто посмотрим на нее еще раз.