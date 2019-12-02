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13:23 (мск), источник: Vesti.kz

Сразу два игрока «Барыса» признаны лучшими КХЛ по итогам недели

Голкипер казахстанского «Барыса» Эдди Паскуале, а также защитник Атте Охтамаа признаны лучшими игроками 12-й недели регулярного чемпионата КХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Паскуале в составе «Барыса» победил во всех трех матчах недели. Канадский голкипер отразил 96,67 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 0,97. А Охтамаа в трех победных матчах недели записал в актив четыре очка (1+3). Защитник «Барыса» набирал баллы во всех встречах и не завершил ни одну из них с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+2».

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Также лучшими по итогам недели признаны форвард новосибирской «Сибири» Микаэль Руохомаа и нападающий петербургского СКА Кирилл Марченко.

Руохомаа вместе с «Сибирью» одержал две победы в трех встречах, забросил три шайбы и отдал три результативные передачи. Финский нападающий клуба не завершил ни одну из игр с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+2».

Марченко был признан лучшим новичком недели. В трех матчах 19-летний форвард СКА отметился тремя баллами за результативность (1+2).

Напомним, в своем последнем матче в КХЛ «Барыс» победил минское «Динамо» в Нур-Султане со счетом 5:1.

Перед началом этой игры «Барыс» провел церемонию поднятия джерси своих легендарных хоккеистов. Мероприятие приурочили к 20-летию клуба, котороеотмечалось 26 ноября.

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