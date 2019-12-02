«Спартак» на выезде победил «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ
ТАСС, 2 декабря. Московский «Спартак» на выезде обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 2 декабря. Московский «Спартак» на выезде обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе москвичей отличились Александр Хохлачев (13-я минута) и Дамир Мусин (21), который забросил первую шайбу за «Спартак» после обмена из казанского «Ак Барса» 7 ноября. На 34-й минуте нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш не реализовал буллит. Голкипер «Спартака» Никита Беспалов оформил первый шатаут в сезоне.
Команды встретились во второй раз в текущем сезоне, 2 ноября в Москве «Адмирал» оказался сильнее со счетом 4:3. «Спартак» и «Адмирал» встретились в 12-й раз в истории, на счету москвичей семь побед (пять в основное время, по одной в дополнительное время и в серии буллитов), «Адмирал» победил пять раз (все в основное время).
В другом матче дня омский «Авангард» на выезде обыграл хабаровский «Амур» со счетом 2:1, в составе победителей отличились Свен Андригетто (2) и Роб Клинкхаммер (39), у «Амура» шайбу забросил Томаш Зогорна (48). «Авангард» одержал третью победу над «Амуром» в текущем сезоне.
«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 42 очка в 34 матчах. «Адмирал» идет шестым на Востоке, в активе клуба 38 очков в 32 матчах.
В среду «Спартак» на выезде сыграет с китайским клубом «Куньлунь», «Адмирал» в пятницу примет подмосковный «Витязь».
|Сергей Светлов
|Олег Знарок
|Антон Красоткин
|Никита Беспалов
|12:29
|Александр Хохлачев(Дмитрий Вишневский, Дамир Мусин)
|15:46
|Руслан Педан
|20:44
|Дамир Мусин(Дмитрий Вишневский, Каспарс Даугавиньш)
|27:16
|Максим Цыплаков
|33:40
|Каспарс Даугавиньш
|36:13
|Михаил Котляревский
|37:23
|Шон Лалонд
|54:32
|Юрий Петров
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев(Россия, Воскресенск)
|Главный судья
|Иван Фатеев(Россия, Московская область)