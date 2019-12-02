«Спартак» на выезде победил «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе москвичей отличились Александр Хохлачев (13-я минута) и Дамир Мусин (21), который забросил первую шайбу за «Спартак» после обмена из казанского «Ак Барса» 7 ноября. На 34-й минуте нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш не реализовал буллит. Голкипер «Спартака» Никита Беспалов оформил первый шатаут в сезоне.

Команды встретились во второй раз в текущем сезоне, 2 ноября в Москве «Адмирал» оказался сильнее со счетом 4:3. «Спартак» и «Адмирал» встретились в 12-й раз в истории, на счету москвичей семь побед (пять в основное время, по одной в дополнительное время и в серии буллитов), «Адмирал» победил пять раз (все в основное время).

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_2fd02cc2cba915f32c90e26baabfb4d7_hd/q656281/de8b7159d104b248c7569f77f2e9de9e/4730960918?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче дня омский «Авангард» на выезде обыграл хабаровский «Амур» со счетом 2:1, в составе победителей отличились Свен Андригетто (2) и Роб Клинкхаммер (39), у «Амура» шайбу забросил Томаш Зогорна (48). «Авангард» одержал третью победу над «Амуром» в текущем сезоне.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_a5cf0309a73d0cb857214758b54d84cb_hd/2_3228555166/ef9e615281b8e97bd513e36667b45331/4730960973?sr=45&type_id=4&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 42 очка в 34 матчах. «Адмирал» идет шестым на Востоке, в активе клуба 38 очков в 32 матчах.

В среду «Спартак» на выезде сыграет с китайским клубом «Куньлунь», «Адмирал» в пятницу примет подмосковный «Витязь».