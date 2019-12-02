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14:47 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» на выезде победил «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 2 декабря. Московский «Спартак» на выезде обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе москвичей отличились Александр Хохлачев (13-я минута) и Дамир Мусин (21), который забросил первую шайбу за «Спартак» после обмена из казанского «Ак Барса» 7 ноября. На 34-й минуте нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш не реализовал буллит. Голкипер «Спартака» Никита Беспалов оформил первый шатаут в сезоне.

Команды встретились во второй раз в текущем сезоне, 2 ноября в Москве «Адмирал» оказался сильнее со счетом 4:3. «Спартак» и «Адмирал» встретились в 12-й раз в истории, на счету москвичей семь побед (пять в основное время, по одной в дополнительное время и в серии буллитов), «Адмирал» победил пять раз (все в основное время).

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче дня омский «Авангард» на выезде обыграл хабаровский «Амур» со счетом 2:1, в составе победителей отличились Свен Андригетто (2) и Роб Клинкхаммер (39), у «Амура» шайбу забросил Томаш Зогорна (48). «Авангард» одержал третью победу над «Амуром» в текущем сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 42 очка в 34 матчах. «Адмирал» идет шестым на Востоке, в активе клуба 38 очков в 32 матчах.

В среду «Спартак» на выезде сыграет с китайским клубом «Куньлунь», «Адмирал» в пятницу примет подмосковный «Витязь».

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Главные тренеры
Сергей СветловОлег Знарок
Вратари
Антон КрасоткинНикита Беспалов
1-й период
12:29Александр Хохлачев(Дмитрий Вишневский, Дамир Мусин)
15:46Руслан Педан
2-й период
20:44Дамир Мусин(Дмитрий Вишневский, Каспарс Даугавиньш)
27:16Максим Цыплаков
33:40Каспарс Даугавиньш
36:13Михаил Котляревский
37:23Шон Лалонд
3-й период
54:32Юрий Петров
Статистика
4Штрафное время6
3Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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