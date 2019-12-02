Шипачев, Войнов и Билялов выбраны для участия в Матче звезд КХЛ

По итогам голосования, которое стартовало 18 ноября и продолжалось до 1 декабря, болельщики определили по три игрока (вратарь, защитник и нападающий) в команду каждого дивизиона.
В число выбранных участников предстоящего Матча звезд вошли:
вратари: Юлиус Гудачек («Спартак», дивизион Боброва), Юнас Энрот («Динамо» Минск, дивизион Тарасова), Билялов («Ак Барс», дивизион Харламова), Юха Метсола («Салават Юлаев», дивизион Чернышева);.
защитники: Юусо Хиетанен («Динамо» Москва, дивизион Боброва), Илья Шинкевич («Витязь», дивизион Тарасова), Кристиан Хенкель («Ак Барс», дивизион Харламова), Войнов («Авангард», дивизион Чернышева);.
нападающие: Шипачев («Динамо» Москва, дивизион Боброва), Вячеслав Грецкий («Динамо» Минск, дивизион Тарасова), Найджел Доус («Автомобилист», дивизион Харламова), Кирилл Семенов («Авангард», дивизион Чернышева).
На втором этапе голосования, который пройдет со 2 по 8 декабря, представители СМИ выберут по одному нападающему, защитнику и вратарю в каждую из команд. Затем спортивный департамент КХЛ дополнит список еще четырьмя игроками в каждую из команд. По итогам трех этапов определятся 40 хоккеистов, оставшимися четырьмя участниками станут лучшие игроки Кубка Вызова Молодежной хоккейной лиги.
Матч звезд КХЛ состоится 18 и 19 января в Москве.