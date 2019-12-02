Шипачев, Войнов и Билялов выбраны для участия в Матче звезд КХЛ

По итогам голосования, которое стартовало 18 ноября и продолжалось до 1 декабря, болельщики определили по три игрока (вратарь, защитник и нападающий) в команду каждого дивизиона.

На втором этапе голосования, который пройдет со 2 по 8 декабря, представители СМИ выберут по одному нападающему, защитнику и вратарю в каждую из команд. Затем спортивный департамент КХЛ дополнит список еще четырьмя игроками в каждую из команд. По итогам трех этапов определятся 40 хоккеистов, оставшимися четырьмя участниками станут лучшие игроки Кубка Вызова Молодежной хоккейной лиги.