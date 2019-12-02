Хоккеист сборной Казахстана вошел в список 12-ти первых участников Матча звезд КХЛ-2020

Источник: РИА "Новости"

«По итогам голосования, которое стартовало 18 ноября и продолжалось в течение 14 дней, любители хоккея определили по три игрока (вратарь, защитник и нападающий) в команду каждого дивизиона», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

Доус, набрав 938 голосов, вошел в состав дивизиона Харламова, куда также попали два представителя казанского «Ак Барса» голкипер Тимур Билялов (2371) и защитник Кристиан Хенкель (912).

От дивизиона Чернышева, где выступает «Барыс» первыми тремя игроками стали вратарь — Юха Метсола («Салават Юлаев», 3425 голосов), защитник — Вячеслав Войнов («Авангард», 2521) и нападающий — Кирилл Семенов («Авангард», 1196).

Также в число первых 12-ти игроков, которые сыграют на Матче звезд КХЛ:

Дивизион Боброва: вратарь — Юлиус Гудачек («Спартак», 1634 голоса), защитник — Юусо Хиетанен («Динамо» Москва, 1090) и нападающий — Вадим Шипачев («Динамо» Москва, 1761).

Дивизион Тарасова: вратарь — Юнас Энрот («Динамо» Мн, 3056), защитник — Илья Шинкевич («Витязь», 1399) и нападающий — Вячеслав Грецкий («Динамо» Мн, 2992).