Хоккеист сборной Казахстана вошел в список 12-ти первых участников Матча звезд КХЛ-2020

«По итогам голосования, которое стартовало 18 ноября и продолжалось в течение 14 дней, любители хоккея определили по три игрока (вратарь, защитник и нападающий) в команду каждого дивизиона», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.
Доус, набрав 938 голосов, вошел в состав дивизиона Харламова, куда также попали два представителя казанского «Ак Барса» голкипер Тимур Билялов (2371) и защитник Кристиан Хенкель (912).
От дивизиона Чернышева, где выступает «Барыс» первыми тремя игроками стали вратарь — Юха Метсола («Салават Юлаев», 3425 голосов), защитник — Вячеслав Войнов («Авангард», 2521) и нападающий — Кирилл Семенов («Авангард», 1196).
Также в число первых 12-ти игроков, которые сыграют на Матче звезд КХЛ:
Дивизион Боброва: вратарь — Юлиус Гудачек («Спартак», 1634 голоса), защитник — Юусо Хиетанен («Динамо» Москва, 1090) и нападающий — Вадим Шипачев («Динамо» Москва, 1761).
Дивизион Тарасова: вратарь — Юнас Энрот («Динамо» Мн, 3056), защитник — Илья Шинкевич («Витязь», 1399) и нападающий — Вячеслав Грецкий («Динамо» Мн, 2992).
«На втором этапе свой выбор сделают представители СМИ. Они выберут одного нападающего, одного защитника и одного голкипера в каждую сборную. Голосование журналистов будет проходить со 2 по 8 декабря. Затем спортивный департамент КХЛ дополнит список еще четырьмя игроками в каждую из команд. По итогам трех этапов определятся 40 хоккеистов, оставшимися четырьмя участниками Матча звезд КХЛ традиционно станут лучшие хоккеисты по итогам Кубка Вызова Молодежной хоккейной лиги», — говорится в сообщении.