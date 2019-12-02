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18:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Куньлунь» по буллитам обыграл «Витязь» в матче КХЛ

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Хоккеисты китайского «Куньлуня» по буллитам обыграли подмосковный «Витязь» в домашнем в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Игра в Пекине завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда. В основное время на гол Эндрю Миллера (25-я минута) хоккеисты «Витязя» ответили шайбой Дениса Орловича-Гудкова (34).

Победу «Куньлуню» в серии буллитов принес Лукас Локхарт.

Следующий матч «Куньлунь» проведет дома 4 декабря против московского «Спартака». «Витязь» в этот же день сыграет в Хабаровске с местным «Амуром».

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0:0, 1:1, 0:0, 0:0
Витязь
Хоккей, КХЛ, Неделя 152.12.2019, 14:30 (МСК UTC+3)"Шоуган Арена", 2488 зрителей
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Курт ФрэйзерМихаил Кравец
Вратари
Шимон ГрубецИгорь Сапрыкин
1-й период
09:52Гарет Хант
12:06Командный штраф
2-й период
24:43Эндрю Миллер(Брэндон Йип, Райан Спроул)
33:196513(Якуб Ержабек, Павел Чернов)
33:52Андрей Шустр
3-й период
40:57Райан Спроул
45:04Гарет Хант
49:53Павел Колтыгин
50:58Командный штраф
58:23Павел Колтыгин
Овертайм
61:34Пекка Йормакка
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Лукас Локхарт(Куньлунь)
Статистика
12Штрафное время6
3Игра в большинстве6
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяАлексей Васильев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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