«Куньлунь» по буллитам обыграл «Витязь» в матче КХЛ
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Хоккеисты китайского «Куньлуня» по буллитам обыграли подмосковный «Витязь» в домашнем в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Хоккеисты китайского «Куньлуня» по буллитам обыграли подмосковный «Витязь» в домашнем в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра в Пекине завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда. В основное время на гол Эндрю Миллера (25-я минута) хоккеисты «Витязя» ответили шайбой Дениса
Победу «Куньлуню» в серии буллитов принес Лукас Локхарт.
Следующий матч «Куньлунь» проведет дома 4 декабря против московского «Спартака». «Витязь» в этот же день сыграет в Хабаровске с местным «Амуром».
|Курт Фрэйзер
|Михаил Кравец
|Шимон Грубец
|Игорь Сапрыкин
|09:52
|Гарет Хант
|12:06
|Командный штраф
|24:43
|Эндрю Миллер(Брэндон Йип, Райан Спроул)
|33:19
|6513(Якуб Ержабек, Павел Чернов)
|33:52
|Андрей Шустр
|40:57
|Райан Спроул
|45:04
|Гарет Хант
|49:53
|Павел Колтыгин
|50:58
|Командный штраф
|58:23
|Павел Колтыгин
|61:34
|Пекка Йормакка
|победный бросок: Лукас Локхарт(Куньлунь)
|12
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Алексей Васильев(Россия, Санкт-Петербург)