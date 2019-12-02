«Куньлунь» по буллитам обыграл «Витязь» в матче КХЛ

Игра в Пекине завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда. В основное время на гол Эндрю Миллера (25-я минута) хоккеисты «Витязя» ответили шайбой Дениса Орловича-Гудкова (34).

Следующий матч «Куньлунь» проведет дома 4 декабря против московского «Спартака». «Витязь» в этот же день сыграет в Хабаровске с местным «Амуром».