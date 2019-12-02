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21:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Салават Юлаев» уступил Йокериту и потерпел четвертое поражение подряд

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» на своей арене проиграли финскому «Йокериту» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча, прошедшая в понедельник в Уфе, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Шайбы в составе «Йокерита» забросили Брайан О’Нилл (14-я минута), Хенрик Хаапала (35) и Марко Анттила (53). У «Салавата» отличились Алексей Семенов (29) и Станислав Гареев (48).

«Салават» потерпел четвертое поражение подряд и в следующем матче 3 декабря примет челябинский «Трактор». «Йокерит» днем позже сыграет в гостях с «Барысом» из Нур-Султана.

Салават Юлаев
2:3
0:1, 1:1, 1:1
Йокерит
Хоккей, КХЛ, Неделя 152.12.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Уфа-Арена", 5432 зрителя
Главные тренеры
Николай ЦулыгинЛаури Марьямяки
Вратари
Юха МетсолаЯнис Калниньш
1-й период
13:58Брайан О`Нилл(Йессе Йоэнсуу)
2-й период
27:08Виктор Лев
28:52Алексей II Семенов(Родион Амиров, Дмитрий Кугрышев)
34:55Хенрик Хаапала(Микко II Лехтонен, Петер Регин)
35:09Петер Регин
3-й период
42:51Максим Майоров
47:35Станислав Гареев
52:51Марко Анттила(Ахти Оксанен)
Статистика
2Штрафное время4
2Игра в большинстве1
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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