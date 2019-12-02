«Салават Юлаев» уступил Йокериту и потерпел четвертое поражение подряд
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» на своей арене проиграли финскому «Йокериту» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» на своей арене проиграли финскому «Йокериту» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в понедельник в Уфе, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Шайбы в составе «Йокерита» забросили Брайан О’Нилл (14-я минута), Хенрик Хаапала (35) и Марко Анттила (53). У «Салавата» отличились Алексей Семенов (29) и Станислав Гареев (48).
«Салават» потерпел четвертое поражение подряд и в следующем матче 3 декабря примет челябинский «Трактор». «Йокерит» днем позже сыграет в гостях с «Барысом» из
|Николай Цулыгин
|Лаури Марьямяки
|Юха Метсола
|Янис Калниньш
|13:58
|Брайан О`Нилл(Йессе Йоэнсуу)
|27:08
|Виктор Лев
|28:52
|Алексей II Семенов(Родион Амиров, Дмитрий Кугрышев)
|34:55
|Хенрик Хаапала(Микко II Лехтонен, Петер Регин)
|35:09
|Петер Регин
|42:51
|Максим Майоров
|47:35
|Станислав Гареев
|52:51
|Марко Анттила(Ахти Оксанен)
|2
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)