«Салават Юлаев» уступил Йокериту и потерпел четвертое поражение подряд

Встреча, прошедшая в понедельник в Уфе, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Шайбы в составе «Йокерита» забросили Брайан О’Нилл (14-я минута), Хенрик Хаапала (35) и Марко Анттила (53). У «Салавата» отличились Алексей Семенов (29) и Станислав Гареев (48).