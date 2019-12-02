Боссы из НХЛ прилетели смотреть на ЦСКА. На их глазах СКА выиграл 1-е дерби за 2 года
Оказалось, что Барабанов больше игроков ЦСКА хочет в НХЛ.
Оказалось, что Барабанов больше игроков ЦСКА хочет в НХЛ.
Первое армейское дерби в Москве в этом сезоне — это не просто встреча двух принципиальных соперников, а выставка талантов. В начале осени появилась информация об очень большом интересе клубов НХЛ к некоторым игрокам СКА и ЦСКА. И вот Марк Бержевен и Билл Герин благополучно добрались до столицы России.
Игорь Никитин решил порадовать Бержевена и поставил 19-летнего защитника в первую пару (правда, номинально). Кирилл Капризов, с которым будет встречаться Герин, и так в первом звене. Как и Михаил Григоренко, которого тоже зовут в «Миннесоту». Есть еще Константин Окулов, входящий в сферу интересов «Монреаля». В общем, действующим чемпионам очень важно было себя показать перед будущими работодателями.
Окулов очень старался. Константин много обострял и бросал по воротам Самонова. Александра поставили на ЦСКА неслучайно. 24-летний вратарь, еще будучи игроком «Витязя», очень здорово играл против московских армейцев. В этом сезоне у него уже была победа, в которой он сделал 44 сейва, в прошлом — тоже одна с 37 и «сухой» матч. В этот раз на ноль отыграть не удалось. Хозяева открыли счет в первом периоде. Токранов упустил Попова, который сделал точный пас на Толчинского, за которым недосмотрел Коскиранта.
Самонов эффектно спас свои ворота во втором периоде — прижал шайбу телом после броска Вея с близкого расстояния.
У СКА отличился Барабанов, у которого тоже заканчивается контракт и который пользуется спросом у клубов НХЛ. Форварду питерцев дали пространство, и он им здорово воспользовался. Александр в последних встречах выходит в первой тройке вместо травмированного Ткачева. У Кудашова вообще достаточно много игроков в лазарете — еще Зуб, Рундблад и
Здорово смотрелся Кузьменко, буквально оживший в последний месяц и начавший набирать очки. А вот Кагарлицкий
Интригу в игру внес в третьем периоде Белов, сделавший 2:2. Никитин
|Игорь Никитин
|Алексей Кудашов
|Илья Сорокин(Илья Сорокин)
|Александр Самонов
|00:45
|Сергей Плотников
|10:18
|Сергей Толчинский(Александр Попов)
|16:34
|Александр Барабанов(Сергей Плотников, Игорь Ожиганов)
|27:22
|Александр Барабанов
|33:30
|Павел Карнаухов
|37:10
|Линден Вей(Алексей Марченко, Кирилл Капризов)
|39:56
|Максим Шалунов
|42:28
|Антон Белов(Динар Хафизуллин, Андрей Кузьменко)
|43:14
|Василий Токранов
|51:24
|Алексей Марченко
|53:48
|Динар Хафизуллин
|58:56
|Александр Барабанов(Йори Лехтеря)
|59:57
|Александр Барабанов
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Роман Гофман(Россия, Москва)
|Главный судья
|Ян Хрибик(Чехия)