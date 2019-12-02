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2 декабря, источник: Sport24

Боссы из НХЛ прилетели смотреть на ЦСКА. На их глазах СКА выиграл 1-е дерби за 2 года

Оказалось, что Барабанов больше игроков ЦСКА хочет в НХЛ.

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Первое армейское дерби в Москве в этом сезоне — это не просто встреча двух принципиальных соперников, а выставка талантов. В начале осени появилась информация об очень большом интересе клубов НХЛ к некоторым игрокам СКА и ЦСКА. И вот Марк Бержевен и Билл Герин благополучно добрались до столицы России.

Генерального менеджера «Монреаля» не удержало в Канаде даже восемь поражений подряд своей команды. Посмотреть на игру Александра Романова и уговорить его весной поехать за океан оказалось важнее.

Игорь Никитин решил порадовать Бержевена и поставил 19-летнего защитника в первую пару (правда, номинально). Кирилл Капризов, с которым будет встречаться Герин, и так в первом звене. Как и Михаил Григоренко, которого тоже зовут в «Миннесоту». Есть еще Константин Окулов, входящий в сферу интересов «Монреаля». В общем, действующим чемпионам очень важно было себя показать перед будущими работодателями.

Окулов очень старался. Константин много обострял и бросал по воротам Самонова. Александра поставили на ЦСКА неслучайно. 24-летний вратарь, еще будучи игроком «Витязя», очень здорово играл против московских армейцев. В этом сезоне у него уже была победа, в которой он сделал 44 сейва, в прошлом — тоже одна с 37 и «сухой» матч. В этот раз на ноль отыграть не удалось. Хозяева открыли счет в первом периоде. Токранов упустил Попова, который сделал точный пас на Толчинского, за которым недосмотрел Коскиранта.

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Самонов эффектно спас свои ворота во втором периоде — прижал шайбу телом после броска Вея с близкого расстояния.

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У СКА отличился Барабанов, у которого тоже заканчивается контракт и который пользуется спросом у клубов НХЛ. Форварду питерцев дали пространство, и он им здорово воспользовался. Александр в последних встречах выходит в первой тройке вместо травмированного Ткачева. У Кудашова вообще достаточно много игроков в лазарете — еще Зуб, Рундблад и Швец-Роговой. Но даже без нескольких хоккеистов основного состава СКА сумел дать бой ЦСКА, которому в последние сезоны непременно проигрывал в «регулярке». Пожалуй, это был лучший матч петербуржцев против лидера Запада в этом сезоне.

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Здорово смотрелся Кузьменко, буквально оживший в последний месяц и начавший набирать очки. А вот Кагарлицкий по-прежнему испытывает большие проблемы. После матча с «Куньлунем», где Дмитрий не попал по пустым воротам, очков не набирал. И с ЦСКА даже боялся в каких-то моментах бросать. Несмотря на практически равную игру, москвичи все-таки отрезками были лучше. В концовке второй двадцатиминутки вышли вперед — шайба отлетела в ворота от Белова после броска Вея. В ассистентах оказался Капризов, который до этого был заметен разве что в большинстве. Романов, который на бумаге должен был выходить в первой паре, играл меньше всех среди защитников и нечасто обращал на себя внимание. Хотя было видно, что сильно старался.

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Интригу в игру внес в третьем периоде Белов, сделавший 2:2. Никитин почему-то не стал брать челлендж, хотя Коскиранта в моменте с голом был в площади ворот и мог мешать Сорокину. У команд были хорошие шансы в большинстве, но игра при численном преимуществе явно не шла у соперников, хотя розыгрыши были классными. Самонов творил настоящую магию в воротах. ЦСКА — точно его «клиент». Игра получилась крутой: высокие скорости все 60 минут, много эмоций и красивые комбинации. Победу СКА над ЦСКА, первую за два года в регулярных чемпионатах, принес Александр Барабанов. Он сделал хет-трик (первый в КХЛ) и показал, что хочет в НХЛ больше остальных. Кажется, Герин и Бержевен теперь начнут охоту на петербуржца.

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ЦСКА
2:4
1:1, 1:0, 0:3
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 152.12.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 10105 зрителей
Главные тренеры
Игорь НикитинАлексей Кудашов
Вратари
Илья Сорокин(Илья Сорокин)Александр Самонов
1-й период
00:45Сергей Плотников
10:18Сергей Толчинский(Александр Попов)
16:34Александр Барабанов(Сергей Плотников, Игорь Ожиганов)
2-й период
27:22Александр Барабанов
33:30Павел Карнаухов
37:10Линден Вей(Алексей Марченко, Кирилл Капризов)
39:56Максим Шалунов
3-й период
42:28Антон Белов(Динар Хафизуллин, Андрей Кузьменко)
43:14Василий Токранов
51:24Алексей Марченко
53:48Динар Хафизуллин
58:56Александр Барабанов(Йори Лехтеря)
59:57Александр Барабанов
Статистика
6Штрафное время8
4Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Главный судьяЯн Хрибик(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ЦСКА
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