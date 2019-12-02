Боссы из НХЛ прилетели смотреть на ЦСКА. На их глазах СКА выиграл 1-е дерби за 2 года

Первое армейское дерби в Москве в этом сезоне — это не просто встреча двух принципиальных соперников, а выставка талантов. В начале осени появилась информация об очень большом интересе клубов НХЛ к некоторым игрокам СКА и ЦСКА. И вот Марк Бержевен и Билл Герин благополучно добрались до столицы России.

Генерального менеджера «Монреаля» не удержало в Канаде даже восемь поражений подряд своей команды. Посмотреть на игру Александра Романова и уговорить его весной поехать за океан оказалось важнее.

Игорь Никитин решил порадовать Бержевена и поставил 19-летнего защитника в первую пару (правда, номинально). Кирилл Капризов, с которым будет встречаться Герин, и так в первом звене. Как и Михаил Григоренко, которого тоже зовут в «Миннесоту». Есть еще Константин Окулов, входящий в сферу интересов «Монреаля». В общем, действующим чемпионам очень важно было себя показать перед будущими работодателями.

Окулов очень старался. Константин много обострял и бросал по воротам Самонова. Александра поставили на ЦСКА неслучайно. 24-летний вратарь, еще будучи игроком «Витязя», очень здорово играл против московских армейцев. В этом сезоне у него уже была победа, в которой он сделал 44 сейва, в прошлом — тоже одна с 37 и «сухой» матч. В этот раз на ноль отыграть не удалось. Хозяева открыли счет в первом периоде. Токранов упустил Попова, который сделал точный пас на Толчинского, за которым недосмотрел Коскиранта.

Самонов эффектно спас свои ворота во втором периоде — прижал шайбу телом после броска Вея с близкого расстояния.

У СКА отличился Барабанов, у которого тоже заканчивается контракт и который пользуется спросом у клубов НХЛ. Форварду питерцев дали пространство, и он им здорово воспользовался. Александр в последних встречах выходит в первой тройке вместо травмированного Ткачева. У Кудашова вообще достаточно много игроков в лазарете — еще Зуб, Рундблад и Швец-Роговой. Но даже без нескольких хоккеистов основного состава СКА сумел дать бой ЦСКА, которому в последние сезоны непременно проигрывал в «регулярке». Пожалуй, это был лучший матч петербуржцев против лидера Запада в этом сезоне.

Здорово смотрелся Кузьменко, буквально оживший в последний месяц и начавший набирать очки. А вот Кагарлицкий по-прежнему испытывает большие проблемы. После матча с «Куньлунем», где Дмитрий не попал по пустым воротам, очков не набирал. И с ЦСКА даже боялся в каких-то моментах бросать. Несмотря на практически равную игру, москвичи все-таки отрезками были лучше. В концовке второй двадцатиминутки вышли вперед — шайба отлетела в ворота от Белова после броска Вея. В ассистентах оказался Капризов, который до этого был заметен разве что в большинстве. Романов, который на бумаге должен был выходить в первой паре, играл меньше всех среди защитников и нечасто обращал на себя внимание. Хотя было видно, что сильно старался.