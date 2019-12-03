Минское «Динамо» попытается одолеть «Сочи» в гостевом матче чемпионата КХЛ
3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» попробуют одержать сегодня победу в гостевом матче чемпионата КХЛ против «Сочи», сообщает корреспондент БЕЛТА.
3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» попробуют одержать сегодня победу в гостевом матче чемпионата КХЛ против «Сочи», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Встреча начнется в 19.30 и пройдет на ледовой площадке дворца спорта «Большой».
На счету «Динамо» серия из трех поражений подряд от «Адмирала» из Владивостока (2:3), ярославского «Локомотива» (3:6) и казахского «Барыса» (1:5). «Зубры» находятся на последнем, 12-м, месте в Западной конференции. В активе минчан 26 баллов в 33 противостояниях.
Клуб «Сочи» располагается на девятой позиции в Западной конференции. У хоккеистов 30 очков за 34 игры.
Возглавляет Западную конференцию СКА из
После встречи с «Сочи» подопечные Крэйга Вудкрофта начнут 6 декабря домашнюю серию матчем против череповецкой «Северстали».