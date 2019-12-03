Минское «Динамо» попытается одолеть «Сочи» в гостевом матче чемпионата КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча начнется в 19.30 и пройдет на ледовой площадке дворца спорта «Большой».

Хоккей КХЛ 2019-2020 Неделя 15, 3.12.2019, 19:30 Сочи - Динамо Мн -

На счету «Динамо» серия из трех поражений подряд от «Адмирала» из Владивостока (2:3), ярославского «Локомотива» (3:6) и казахского «Барыса» (1:5). «Зубры» находятся на последнем, 12-м, месте в Западной конференции. В активе минчан 26 баллов в 33 противостояниях.

Клуб «Сочи» располагается на девятой позиции в Западной конференции. У хоккеистов 30 очков за 34 игры.

Возглавляет Западную конференцию СКА из Санкт-Петербурга, который набрал 48 пунктов в 35 матчах. У лидера Восточной конференции казанского «Ак Барса» в активе 53 балла после 33 игр.