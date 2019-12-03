Демченко подписал контракт с «Металлургом»

Соглашение с вратарем рассчитано до конца сезона КХЛ 2019/20 годов, сообщает официальный сайт клуба. Игрок будет выступать под 26-м номером.

В нынешнем сезоне 25-летний Демченко одержал семь побед в 25 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В среднем за матч воспитанник «Трактора» пропускал 2,79 шайбы и отражал 90,8 процента бросков. 1 декабря 2019 года челябинский клуб отказался от голкипера, поместив его на драфт отказов.