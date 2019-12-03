Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Торпедо
Автомобилист
11
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сочи
Динамо Мн
40
Хоккей. КХЛ
3-й период
Локомотив
Металлург Мг
01
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Трактор
52
Хоккей. НХЛ
4.12
Бостон Брюинз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
4.12
Монреаль Канадиенс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
4.12
Флорида Пантерз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
4.12
Нью-Джерси Дэвилз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
4.12
Филадельфия Флайерз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
4.12
Коламбус Блю Джэкетс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
4.12
Нэшвилл Предаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
4.12
Виннипег Джетс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
4.12
Ванкувер Кэнакс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
4.12
Сан-Хосе Шаркс
Вашингтон Кэпиталз
Все события
Фоторепортажи
8«Краснодар» победил «Базель» в Лиге Европы
42Емельяненко и Кокляев обнимались, Запашный примерял пояс, Джиган пел. Фото «главного боя года»
14:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Демченко подписал контракт с «Металлургом»

Голкипер Василий Демченко продолжит карьеру в магнитогорском «Металлурге».

Наверх

Соглашение с вратарем рассчитано до конца сезона КХЛ 2019/20 годов, сообщает официальный сайт клуба. Игрок будет выступать под 26-м номером.

Во время загрузки произошла ошибка.

В нынешнем сезоне 25-летний Демченко одержал семь побед в 25 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В среднем за матч воспитанник «Трактора» пропускал 2,79 шайбы и отражал 90,8 процента бросков. 1 декабря 2019 года челябинский клуб отказался от голкипера, поместив его на драфт отказов.

Читайте также
Трактор
НовостиМатчиСоставСтатистика
Металлург Мг
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Россию хотят изолировать от мирового спорта
Кто и почему оскорбляет Дзюбу
Кто бы получал «Золотой мяч» в мире без Месси и Роналду (фото)
Овечкин и Кросби — короли: в НХЛ подводят итоги десятилетия
Что ждет российских биатлонистов в оставшихся гонках Эстерсунда
Червиченко вспомнил, как «Спартаку» предлагали сдать финал Кубка
Муж-хакер, перепутанная дата и другие странности из отчета WADA
Сборную России не догнать: на чемпионате мира уже три победы
Глава УЕФА обвинил премьер-министра Великобритании в лицемерии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь