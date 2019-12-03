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16:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Защитник рижского «Динамо» Зиле выбыл до конца сезона из-за травмы

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Защитник рижского «Динамо» Кристапс Зиле выбыл из строя до конца сезона из-за травмы, сообщается на сайте хоккейного клуба.

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Зиле получил травму колена в домашней встрече регулярного чемпионата КХЛ с петербургским СКА, которая состоялась 30 ноября и завершилась поражением «Динамо» со счетом 3:5.

Во время загрузки произошла ошибка.

В текущем сезоне 21-летний Зиле провел за рижский клуб 21 матч и отдал две результативные передачи.

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