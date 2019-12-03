Защитник рижского «Динамо» Зиле выбыл до конца сезона из-за травмы
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Защитник рижского «Динамо» Кристапс Зиле выбыл из строя до конца сезона
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Защитник рижского «Динамо» Кристапс Зиле выбыл из строя до конца сезона
Зиле получил травму колена в домашней встрече регулярного чемпионата КХЛ с петербургским СКА, которая состоялась 30 ноября и завершилась поражением «Динамо» со счетом 3:5.
В текущем сезоне 21-летний Зиле провел за рижский клуб 21 матч и отдал две результативные передачи.