«Барыс» со Скабелкой снова выиграет дивизион в КХЛ?

Нагнать лидирующий в Восточной конференции казанский «Ак Барс» — задача очень сложная. Отрыв трехкратного обладателя Кубка Гагарина составляет 11 очков при примерном равенстве проведенных игр.

Что касается «Авангарда», то тут ситуация попроще: шесть очков и четыре очные встречи. Вполне можно ликвидировать отставание и создать положение для более удобного посева.

В прошлом сезоне «Барысу» это удалось. Подопечные Скабелки с 86 очками завершили регулярный чемпионат, на три балла опередив омичей. Высокое второе место принесло столичной команде соперника из нижней части таблицы — «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

Сейчас, если «Барыс» финиширует вторым, выбор на роль оппозиции очень разнообразный — «Автомобилист», «Адмирал», «Сибирь», «Металлург», «Нефтехимик» и «Куньлунь». Шесть претендентов на места с пятого по восьмое. В нашем случае — на седьмое, которое выведет на «Барыс» (в случае, если закрепимся на второй позиции).

О принципиальности встреч Скабелки с «Авангардом» можно и не говорить. В прошлом сезоне в плей-офф он омичам уступил дорогу, а они взяли и вышли в финал. Второго такого эпизода тренер из Беларуси может и не допустить. Да, возможно, у него состав не тот, что был в прошлом сезоне, но специалист держит «Барыс» на одном уровне.

Вместе с «Барысом» и «Авангардом» в одном дивизионе выступают «Салават Юлаев», «Адмирал», «Куньлунь» и «Амур», но их шансы на успех пониже, ведь они отстают от дуэта — кто по очкам, а кто и игр сыграл больше, чем лидеры. Таким образом, если столичные хоккеисты сумеют пройти «Авангард» в очных матчах и не потерять очков больше конкурентов в играх с другими клубами, то дивизион снова останется за «Барысом».