Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Торпедо
Автомобилист
11
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сочи
Динамо Мн
40
Хоккей. КХЛ
перерыв
Локомотив
Металлург Мг
01
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Трактор
52
Хоккей. НХЛ
4.12
Бостон Брюинз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
4.12
Монреаль Канадиенс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
4.12
Флорида Пантерз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
4.12
Нью-Джерси Дэвилз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
4.12
Филадельфия Флайерз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
4.12
Коламбус Блю Джэкетс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
4.12
Нэшвилл Предаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
4.12
Виннипег Джетс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
4.12
Ванкувер Кэнакс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
4.12
Сан-Хосе Шаркс
Вашингтон Кэпиталз
Все события
Фоторепортажи
14Дзюба продавил Кутепова, «Зенит» победил «Спартак»
8«Зенит» победил «Лион» в Санкт-Петербурге
19:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» со Скабелкой снова выиграет дивизион в КХЛ?

Казахстанский «Барыс» претендует на победу в дивизионе Чернышева, уступая лидирующему «Авангарду» из Омска всего на шесть очков, но сыграв на три игры меньше. Перед стартом второй половины регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) у подопечных Андрея Скабелки открылось «второе дыхание». Возможные варианты — в материале корреспондента Vesti.kz.

Наверх

Нагнать лидирующий в Восточной конференции казанский «Ак Барс» — задача очень сложная. Отрыв трехкратного обладателя Кубка Гагарина составляет 11 очков при примерном равенстве проведенных игр.

Что касается «Авангарда», то тут ситуация попроще: шесть очков и четыре очные встречи. Вполне можно ликвидировать отставание и создать положение для более удобного посева.

В прошлом сезоне «Барысу» это удалось. Подопечные Скабелки с 86 очками завершили регулярный чемпионат, на три балла опередив омичей. Высокое второе место принесло столичной команде соперника из нижней части таблицы — «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

Сейчас, если «Барыс» финиширует вторым, выбор на роль оппозиции очень разнообразный — «Автомобилист», «Адмирал», «Сибирь», «Металлург», «Нефтехимик» и «Куньлунь». Шесть претендентов на места с пятого по восьмое. В нашем случае — на седьмое, которое выведет на «Барыс» (в случае, если закрепимся на второй позиции).

О принципиальности встреч Скабелки с «Авангардом» можно и не говорить. В прошлом сезоне в плей-офф он омичам уступил дорогу, а они взяли и вышли в финал. Второго такого эпизода тренер из Беларуси может и не допустить. Да, возможно, у него состав не тот, что был в прошлом сезоне, но специалист держит «Барыс» на одном уровне.

Вместе с «Барысом» и «Авангардом» в одном дивизионе выступают «Салават Юлаев», «Адмирал», «Куньлунь» и «Амур», но их шансы на успех пониже, ведь они отстают от дуэта — кто по очкам, а кто и игр сыграл больше, чем лидеры. Таким образом, если столичные хоккеисты сумеют пройти «Авангард» в очных матчах и не потерять очков больше конкурентов в играх с другими клубами, то дивизион снова останется за «Барысом».

Напомним, «Барыс» на своем льду разгромил минское «Динамо» и вернулся в ТОП-3 Восточной конференции. У подопечных Скабелки 42 очка после 32 игр. На шесть очков впереди «Авангард» (35 игр), а 53 балла у «Ак Барса» (33 игры). Завтра, 4 декабря, «Барыс» сыграет с финским «Йокеритом», а конкуренты проведут встречи на выезде — казанцы со СКА, а омичи с «Сибирью».

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Это мой дом. Часть меня навсегда здесь". Боченски - о Казахстане, карьере в "Барысе" и сборной
Кто бы получал «Золотой мяч» в мире без Месси и Роналду (фото)
Овечкин и Кросби — короли: в НХЛ подводят итоги десятилетия
Что ждет российских биатлонистов в оставшихся гонках Эстерсунда
Червиченко вспомнил, как «Спартаку» предлагали сдать финал Кубка
Муж-хакер, перепутанная дата и другие странности из отчета WADA
Сборную России не догнать: на чемпионате мира уже три победы
Глава УЕФА обвинил премьер-министра Великобритании в лицемерии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь