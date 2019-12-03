Минское «Динамо» уступило «Сочи» в гостевом матче чемпионата КХЛ

Встреча прошла на ледовой площадке дворца спорта «Большой».

Хоккеисты «Сочи» сразу ринулись в атаку. Уже на 58-й секунде матча форвард хозяев Дмитрий Лугин сыграл на добивании, открыв счет. Динамовцы ответили контратакой, которая не принесла ожидаемого результата. Хозяева, завладев шайбой, прорвали оборону минчан. Защитник «Сочи» Юрий Александров подключился к атаке и на восьмой минуте противостояния увеличил преимущество своего клуба. «Зубры», играя в большинстве, не смогли поразить ворота оппонентов. В дальнейшем хозяева продолжили владеть инициативой.

Через 16 секунд после начала второго периода нападающий сочинцев Мальте Стремвалль довел счет до трех шайб. На 28-й минуте матча форвард забросил буллит и оформил дубль — 4:0. «Зубры» попытались уменьшить отставание — осуществить задуманное получилось лишь под конец второй двадцатиминутки. Гол в ворота голкипера хозяев Ивана Налимова забил Дмитрий Знахаренко — 4:1.

Большую часть третьего периода команды вели равную борьбу. Хоккеисты «Сочи» временами усиливали натиск, но довести счет до пяти шайб им так и не удалось.