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3 декабря, источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» уступило «Сочи» в гостевом матче чемпионата КХЛ

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» проиграли сегодня «Сочи» в гостевом матче чемпионата КХЛ со счетом 1:4 (0:2, 1:2, 0:0). Для «зубров» это четвертое поражение подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Встреча прошла на ледовой площадке дворца спорта «Большой».

Хоккеисты «Сочи» сразу ринулись в атаку. Уже на 58-й секунде матча форвард хозяев Дмитрий Лугин сыграл на добивании, открыв счет. Динамовцы ответили контратакой, которая не принесла ожидаемого результата. Хозяева, завладев шайбой, прорвали оборону минчан. Защитник «Сочи» Юрий Александров подключился к атаке и на восьмой минуте противостояния увеличил преимущество своего клуба. «Зубры», играя в большинстве, не смогли поразить ворота оппонентов. В дальнейшем хозяева продолжили владеть инициативой.

Через 16 секунд после начала второго периода нападающий сочинцев Мальте Стремвалль довел счет до трех шайб. На 28-й минуте матча форвард забросил буллит и оформил дубль — 4:0. «Зубры» попытались уменьшить отставание — осуществить задуманное получилось лишь под конец второй двадцатиминутки. Гол в ворота голкипера хозяев Ивана Налимова забил Дмитрий Знахаренко — 4:1.

Большую часть третьего периода команды вели равную борьбу. Хоккеисты «Сочи» временами усиливали натиск, но довести счет до пяти шайб им так и не удалось.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 6 декабря на «Минск-Арене» против череповецкой «Северстали».

Сочи
4:1
2:0, 2:1, 0:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 153.12.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ДС "Большой", 4579 зрителей
Главные тренеры
Александр АндриевскийКрэйг Вудкрофт
Вратари
Иван НалимовЮнас Энрот
1-й период
00:58Дмитрий Лугин(Олег Погоришный, Никита Точицкий)
07:31Юрий Александров(Роберт Росен, Мальте Стремвалль)
10:40Шон I Коллинс
17:12Кирилл Готовец
17:12Кирилл Готовец
2-й период
20:16Мальте Стремвалль(Симон Бертильссон)
27:26Мальте Стремвалль
32:20Никита Точицкий
36:43Дмитрий Знахаренко(Андрей Костицын, Михаил Стефанович)
3-й период
54:09Роберт Росен
Статистика
6Штрафное время12
1Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЭдуард Одиньш(Латвия, Рига)
Главный судьяАндрис Ансонс(Латвия, Рига)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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