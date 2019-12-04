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00:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Вудкрофт — о голосовании на Матч звёзд: В Беларуси очень любят хоккей

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги матча с ХК «Сочи» (1:4).

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Источник: РИА "Новости"

«Это важная игра, дивизионная игра. Мы знали, что «Сочи» будет с самого начала стараться играть в атакующий хоккей, давить. Нам нужно было начать хорошо, но мы этого не сделали и пропустили быстрый гол. Опять были ошибки в защите, за что мы и поплатились. Если мы хотим побеждать в этой лиге, нам нужно становиться лучше, и лучше во всех аспектах игры. Мне нравится, как стараются некоторые наши игроки, как они борются, как хотят побеждать, проявляют характер. Нам нужно, чтобы так играли все двадцать игроков команды, а не только некоторые из них.

Нам нужно расти, развиваться. Молодым игрокам нужно набираться опыта. Тогда и победы будут приходить. Что касается результатов голосования для определения участников в Матче звёзд, то это функция лиги — решать, каким методом отбирать игроков. Поэтому как есть, так есть. Это в очередной раз доказывает, что в Беларуси очень любят хоккей. Когда такие голосования проводятся, весь народ готов собраться и помочь молодому игроку попасть на Матч звёзд. Ничего плохого в этом нет. Не думаю, что это как-то негативно повлияло на Грецкого. Он парень-работяга, абсолютно простой и очень скромный. Думаю, это большая честь для него и он проявит себя с достоинством", — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.

Сочи
4:1
2:0, 2:1, 0:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 153.12.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ДС "Большой", 4579 зрителей
Главные тренеры
Александр АндриевскийКрэйг Вудкрофт
Вратари
Иван НалимовЮнас Энрот
1-й период
00:58Дмитрий Лугин(Олег Погоришный, Никита Точицкий)
07:31Юрий Александров(Роберт Росен, Мальте Стремвалль)
10:40Шон I Коллинс
17:12Кирилл Готовец
17:12Кирилл Готовец
2-й период
20:16Мальте Стремвалль(Симон Бертильссон)
27:26Мальте Стремвалль
32:20Никита Точицкий
36:43Дмитрий Знахаренко(Андрей Костицын, Михаил Стефанович)
3-й период
54:09Роберт Росен
Статистика
6Штрафное время12
1Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЭдуард Одиньш(Латвия, Рига)
Главный судьяАндрис Ансонс(Латвия, Рига)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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