Вудкрофт — о голосовании на Матч звёзд: В Беларуси очень любят хоккей

«Это важная игра, дивизионная игра. Мы знали, что «Сочи» будет с самого начала стараться играть в атакующий хоккей, давить. Нам нужно было начать хорошо, но мы этого не сделали и пропустили быстрый гол. Опять были ошибки в защите, за что мы и поплатились. Если мы хотим побеждать в этой лиге, нам нужно становиться лучше, и лучше во всех аспектах игры. Мне нравится, как стараются некоторые наши игроки, как они борются, как хотят побеждать, проявляют характер. Нам нужно, чтобы так играли все двадцать игроков команды, а не только некоторые из них.