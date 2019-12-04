Вудкрофт — о голосовании на Матч звёзд: В Беларуси очень любят хоккей

«Это важная игра, дивизионная игра. Мы знали, что «Сочи» будет с самого начала стараться играть в атакующий хоккей, давить. Нам нужно было начать хорошо, но мы этого не сделали и пропустили быстрый гол. Опять были ошибки в защите, за что мы и поплатились. Если мы хотим побеждать в этой лиге, нам нужно становиться лучше, и лучше во всех аспектах игры. Мне нравится, как стараются некоторые наши игроки, как они борются, как хотят побеждать, проявляют характер. Нам нужно, чтобы так играли все двадцать игроков команды, а не только некоторые из них.
Нам нужно расти, развиваться. Молодым игрокам нужно набираться опыта. Тогда и победы будут приходить. Что касается результатов голосования для определения участников в Матче звёзд, то это функция лиги — решать, каким методом отбирать игроков. Поэтому как есть, так есть. Это в очередной раз доказывает, что в Беларуси очень любят хоккей. Когда такие голосования проводятся, весь народ готов собраться и помочь молодому игроку попасть на Матч звёзд. Ничего плохого в этом нет. Не думаю, что это как-то негативно повлияло на Грецкого. Он парень-работяга, абсолютно простой и очень скромный. Думаю, это большая честь для него и он проявит себя с достоинством", — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.