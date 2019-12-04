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18:01 (мск), источник: Vesti.kz

Два вместо четырех, или как «Барыс» удачно поменял легионеров по ходу сезона в КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» вернулся в группу лидеров Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), одержав долгожданную победу в основное время. Затяжную серию без весомого преимущества за 60 минут игрового времени можно объяснить промахами трансферного отдела клуба. Тренерский штаб команды сделал ставку на приглашенных легионеров, но не все они проявили себя с должной отдачей — двоих уже даже отчислили. Подробнее о некоторых ключевых фигурах — в материале корреспондента Vesti.kz.

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После прошлого сезона «Барыс» понес серьезные кадровые потери, и команде нужны были новые исполнители. Ведущим центральным нападающим должен был стать Корбэн Найт (8+10), и отчасти он с этой ролью справляется. Для поддержки канадца подписали еще двух форвардов — Эрика Тангрэйди (5+4) и Адама Хелуку (1+2). Обоих в «Барысе» уже нет. С задачей они не справились. Травмировался по ходу чемпионата Ииро Пакаринен (3+5).

Вместо них пришел Линус Виделль (3+2) и сразу стал ключевой фигурой в построениях Андрея Скабелки. 34-летнему шведу потребовалось немного времени на адаптацию: Виделль набирал очки только в четырех из девяти игр, но все они были в победных для «Барыса» матчах. Начал он шайбой во встрече с «Автомобилистом», которая перевела игру в овертайм, а два его паса помогли разгромить минское «Динамо». Не забудем и о двух решающих голах в овертаймах.

Защитник Атте Охтамаа (2+4) тоже стал экстренным вариантом, ведь клуб надолго потерял Виктора Сведберга, и нужен был надежный и опытный исполнитель в оборону. Приехал 32-летний игрок сборной Финляндии и отдал голевую передачу в первом же матче.

Тот его пас стал частью победной комбинации в овертайме, где финальный бросок нанес Антон Сагадеев. Охтамаа набирал хотя бы очко в пяти из восьми проведенных игр (четыре встречи были победными для клуба из Казахстана). Портит статистику только «Ак Барс» — Атте забил первый гол за «Барыс», но команда проиграла со счетом 1:5.

Почему же важно было признать ошибки и сменить игроков? Охтамаа стал хорошим напарником для Даррена Дица, страхуя лидера не только в обороне, но и поддерживая его в атаке. Что касается Виделля, то он ключевая опция в наступательных действиях. С ним очки снова начали набирать Роман Старченко с Найтом. Получает время Линус и в большинстве.

Если «Барыс» найдет еще одного игрока для усиления, то им, скорее всего, станет нападающий. С меньшей вероятностью — защитник. Казахстанский клуб по пропущенным голам уступает в конференции только «Ак Барсу», а по забитым обходит лишь аутсайдеров «Востока» — «Амур» и «Трактор». В похожей ситуации подопечные Скабелки в сравнении с конкурентами с «Запада».

«Барыс» сейчас находится в таком положении, что может снова выиграть дивизион Чернышева. Это не сама цель, но начинать плей-офф с более слабого соперника — это хорошо. Столичной команде нужно обрести уверенность в своих силах и закрепить игровые сочетания. Важно без провалов провести оставшуюся часть «регулярки» и со 100-процентной готовностью выйти на игры плей-офф. Относительно надежная оборона в команде есть, осталось усилить атаку.

Напомним, сегодня, 4 декабря, «Барыс» может одержать четвертую победу подряд — в 19:30 начнется встреча с финским «Йокеритом». Подопечные Андрея Скабелки после 32 игр с 42 очками занимают четвертое место на «Востоке», а их конкуренты с «Запада» идут восьмыми с 39 баллами.

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