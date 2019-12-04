Два вместо четырех, или как «Барыс» удачно поменял легионеров по ходу сезона в КХЛ

После прошлого сезона «Барыс» понес серьезные кадровые потери, и команде нужны были новые исполнители. Ведущим центральным нападающим должен был стать Корбэн Найт (8+10), и отчасти он с этой ролью справляется. Для поддержки канадца подписали еще двух форвардов — Эрика Тангрэйди (5+4) и Адама Хелуку (1+2). Обоих в «Барысе» уже нет. С задачей они не справились. Травмировался по ходу чемпионата Ииро Пакаринен (3+5).

Вместо них пришел Линус Виделль (3+2) и сразу стал ключевой фигурой в построениях Андрея Скабелки. 34-летнему шведу потребовалось немного времени на адаптацию: Виделль набирал очки только в четырех из девяти игр, но все они были в победных для «Барыса» матчах. Начал он шайбой во встрече с «Автомобилистом», которая перевела игру в овертайм, а два его паса помогли разгромить минское «Динамо». Не забудем и о двух решающих голах в овертаймах.

Защитник Атте Охтамаа (2+4) тоже стал экстренным вариантом, ведь клуб надолго потерял Виктора Сведберга, и нужен был надежный и опытный исполнитель в оборону. Приехал 32-летний игрок сборной Финляндии и отдал голевую передачу в первом же матче.

Тот его пас стал частью победной комбинации в овертайме, где финальный бросок нанес Антон Сагадеев. Охтамаа набирал хотя бы очко в пяти из восьми проведенных игр (четыре встречи были победными для клуба из Казахстана). Портит статистику только «Ак Барс» — Атте забил первый гол за «Барыс», но команда проиграла со счетом 1:5.

Почему же важно было признать ошибки и сменить игроков? Охтамаа стал хорошим напарником для Даррена Дица, страхуя лидера не только в обороне, но и поддерживая его в атаке. Что касается Виделля, то он ключевая опция в наступательных действиях. С ним очки снова начали набирать Роман Старченко с Найтом. Получает время Линус и в большинстве.

Если «Барыс» найдет еще одного игрока для усиления, то им, скорее всего, станет нападающий. С меньшей вероятностью — защитник. Казахстанский клуб по пропущенным голам уступает в конференции только «Ак Барсу», а по забитым обходит лишь аутсайдеров «Востока» — «Амур» и «Трактор». В похожей ситуации подопечные Скабелки в сравнении с конкурентами с «Запада».

«Барыс» сейчас находится в таком положении, что может снова выиграть дивизион Чернышева. Это не сама цель, но начинать плей-офф с более слабого соперника — это хорошо. Столичной команде нужно обрести уверенность в своих силах и закрепить игровые сочетания. Важно без провалов провести оставшуюся часть «регулярки» и со 100-процентной готовностью выйти на игры плей-офф. Относительно надежная оборона в команде есть, осталось усилить атаку.