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18:02 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» в овертайме проиграл «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 4 декабря. Московский «Спартак» на выезде уступил пекинскому «Куньлуню» в овертайме со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Куньлуня» шайбы забросили Кори Кейн (6-я минута), Брэндон Дефацио (11), Тайлер Вон (44) и Тревор Мерфи (63). У москвичей отличились Илья Зубов (21), Артем Федоров (39) и Максим Гончаров (40).

Пекинцы одержали третью победу подряд, «Спартак» уступил дважды за три последних матча. Зубов забросил шайбу впервые с 12 ноября, когда дважды отличился в гостевой игре с ЦСКА (3:2 ОТ).

Матч с участием «Куньлуня» в четвертый раз подряд завершается не в основное время. Ранее команда проиграла по буллитам «Авангарду», победила омский клуб в овертайме и по буллитам обыграла подольский «Витязь».

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 43 очка в 35 матчах. «Куньлунь» поднялся на седьмое место на Востоке, имея после 35 матчей 38 очков. «Спартак» 9 декабря на выезде сыграет с хельсинским «Йокеритом», «Куньлунь» 7 декабря в гостях встретится с владивостокским «Адмиралом».

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче игрового дня хабаровский «Амур» потерпел третье поражение подряд, проиграв дома по буллитам подольскому «Витязю» (2:3).

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Куньлунь
4:3ОТ
2:0, 0:3, 1:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 154.12.2019, 14:30 (МСК UTC+3)"Шоуган Арена", 2850 зрителей
Главные тренеры
Курт ФрэйзерОлег Знарок
Вратари
Джереми СмитНикита Беспалов
1-й период
05:57Кори Кейн(Тревор Мерфи, Райан Спроул)
08:57Жильбер Брюле
10:42Брэндон Дефацио
19:59Джейк Челиос
2-й период
20:52Илья Зубов(Артем Федоров, Яков Рылов)
36:45Кори Кейн
38:33Артем Федоров(Яков Рылов, Илья Зубов)
39:19Максим Гончаров(Михаил Юньков, Михаил Котляревский)
3-й период
43:36Тайлер Вонг(Жильбер Брюле, Эндрю Миллер)
45:19Кори Кейн
50:19Джейк Челиос
Овертайм
62:08Анатолий Никонцев
62:56Тревор Мерфи(Жильбер Брюле)
Статистика
10Штрафное время2
1Игра в большинстве5
1Голы в большинстве2
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяАлексей Васильев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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