«Спартак» в овертайме проиграл «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Куньлуня» шайбы забросили Кори Кейн (6-я минута), Брэндон Дефацио (11), Тайлер Вон (44) и Тревор Мерфи (63). У москвичей отличились Илья Зубов (21), Артем Федоров (39) и Максим Гончаров (40).

Пекинцы одержали третью победу подряд, «Спартак» уступил дважды за три последних матча. Зубов забросил шайбу впервые с 12 ноября, когда дважды отличился в гостевой игре с ЦСКА (3:2 ОТ).

Матч с участием «Куньлуня» в четвертый раз подряд завершается не в основное время. Ранее команда проиграла по буллитам «Авангарду», победила омский клуб в овертайме и по буллитам обыграла подольский «Витязь».

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 43 очка в 35 матчах. «Куньлунь» поднялся на седьмое место на Востоке, имея после 35 матчей 38 очков. «Спартак» 9 декабря на выезде сыграет с хельсинским «Йокеритом», «Куньлунь» 7 декабря в гостях встретится с владивостокским «Адмиралом».

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