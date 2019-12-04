«Барыс» прервал трехматчевую победную серию
Столичный «Барыс» проиграл дома финскому «Йокериту» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Столичный «Барыс» проиграл дома финскому «Йокериту» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд прошла на «Барыс Арене» и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.
Первый период команды отыграли по нулям. На 26-й минуте счет открыл форвад финской команды Стив Мозес, а на 38-й закрепил успех «Йокерита» Брайан О́Нилл. Обе шайбы были заброшены в равенстве.
В начале третьего периода нападающий Роман Старченко, также при игре в равных составах, сократил разрыв, сделав 1:2. Затем же на 53-й минуте «Барыс» пропустил гол от Марко Анттилы.
За 3,5 минуты до финальной сирены Кертис Волк поразил ворота гостей, реализовав большинство. После чего наставник «Барыса» Андрей Скабелка взял
Таким образом, хоккеисты столичного клуба прервали победную серию, состоявшую из трех матчей.
Следующую игру «Барыс» проведет на выезде 7 декабря против «Сочи».
|Андрей Скабелка
|Лаури Марьямяки
|Эдвард Паскуале(Эдвард Паскуале)
|Янис Калниньш
|17:56
|Аркадий Шестаков
|20:48
|Йессе Йоэнсуу
|25:23
|Стив Мозес(Хенрик Хаапала, Йон Норман)
|26:27
|Дмитрий Шевченко
|37:38
|Брайан О`Нилл
|38:54
|Антти Пильстрем
|44:07
|Роман Старченко
|52:30
|Антти Пильстрем
|52:53
|Марко Анттила(Янис Калниньш)
|55:35
|Йессе Йоэнсуу
|56:46
|Кертис Валк(Линус Виделль, Атте Охтамаа)
|59:22
|Марко Анттила(Вели-Матти Савинайнен, Янис Калниньш)
|4
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1
|Главный судья
|Андрей Рогачев(Россия, Москва)
|Главный судья
|Владимир Букин(Россия, Москва)