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19:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» прервал трехматчевую победную серию

Столичный «Барыс» проиграл дома финскому «Йокериту» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча команд прошла на «Барыс Арене» и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

Первый период команды отыграли по нулям. На 26-й минуте счет открыл форвад финской команды Стив Мозес, а на 38-й закрепил успех «Йокерита» Брайан О́Нилл. Обе шайбы были заброшены в равенстве.

В начале третьего периода нападающий Роман Старченко, также при игре в равных составах, сократил разрыв, сделав 1:2. Затем же на 53-й минуте «Барыс» пропустил гол от Марко Анттилы.

За 3,5 минуты до финальной сирены Кертис Волк поразил ворота гостей, реализовав большинство. После чего наставник «Барыса» Андрей Скабелка взял тайм-аут, снял кипера и продолжил игру шесть на пять. Но команда пропустила в пустые ворота.

Таким образом, хоккеисты столичного клуба прервали победную серию, состоявшую из трех матчей.

Следующую игру «Барыс» проведет на выезде 7 декабря против «Сочи».

Барыс
2:4
0:0, 0:2, 2:2
Йокерит
Хоккей, КХЛ, Неделя 154.12.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 4673 зрителя
Главные тренеры
Андрей СкабелкаЛаури Марьямяки
Вратари
Эдвард Паскуале(Эдвард Паскуале)Янис Калниньш
1-й период
17:56Аркадий Шестаков
2-й период
20:48Йессе Йоэнсуу
25:23Стив Мозес(Хенрик Хаапала, Йон Норман)
26:27Дмитрий Шевченко
37:38Брайан О`Нилл
38:54Антти Пильстрем
3-й период
44:07Роман Старченко
52:30Антти Пильстрем
52:53Марко Анттила(Янис Калниньш)
55:35Йессе Йоэнсуу
56:46Кертис Валк(Линус Виделль, Атте Охтамаа)
59:22Марко Анттила(Вели-Матти Савинайнен, Янис Калниньш)
Статистика
4Штрафное время8
4Игра в большинстве2
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Судейская бригада
Главный судьяАндрей Рогачев(Россия, Москва)
Главный судьяВладимир Букин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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