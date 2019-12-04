«Барыс» прервал трехматчевую победную серию

Встреча команд прошла на «Барыс Арене» и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

Первый период команды отыграли по нулям. На 26-й минуте счет открыл форвад финской команды Стив Мозес, а на 38-й закрепил успех «Йокерита» Брайан О́Нилл. Обе шайбы были заброшены в равенстве.

В начале третьего периода нападающий Роман Старченко, также при игре в равных составах, сократил разрыв, сделав 1:2. Затем же на 53-й минуте «Барыс» пропустил гол от Марко Анттилы.

За 3,5 минуты до финальной сирены Кертис Волк поразил ворота гостей, реализовав большинство. После чего наставник «Барыса» Андрей Скабелка взял тайм-аут, снял кипера и продолжил игру шесть на пять. Но команда пропустила в пустые ворота.

Таким образом, хоккеисты столичного клуба прервали победную серию, состоявшую из трех матчей.