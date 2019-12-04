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4 декабря, источник: ТАСС

СКА по буллитам обыграл «Ак Барс» в матче лидеров конференций КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 2:1 по буллитам победил казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Петербурге.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Счет на 52-й минуте открыл форвард СКА Андрей Кузьменко, продлив серию с набранными очками до восьми матчей. «Ак Барс» отыгрался усилиями нападающего Патриса Кормье за 1 минуту 18 секунд до окончания основного времени. Победный буллит в серии исполнил Евгений Кетов.

Команды провели вторую встречу в сезоне, в первой «Ак Барс» дома победил со счетом 2:1.

СКА одержал 10-ю победу подряд и продолжает лидировать в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 50 очков в 36 матчах. «Ак Барс» занимает первое место на Востоке с 54 очками в 34 играх.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче СКА 9 декабря сыграет в гостях с московским «Динамо». «Ак Барс» 6 декабря на выезде встретится с нижегородским «Торпедо».

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1-й период
13:55Илья Каблуков
14:46Мэтт Фрэттин
16:39Никита Лямкин
2-й период
31:40Сергей Плотников
35:11Командный штраф
37:22Сергей Плотников
3-й период
51:51Андрей Кузьменко(Василий Токранов, Антон Бурдасов)
58:21Василий Токранов
58:54Патрис Кормье(Джастин Азеведо)
59:09Андрей Педан
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Евгений Кетов(СКА)
Статистика
8Штрафное время8
4Игра в большинстве4
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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