СКА по буллитам обыграл «Ак Барс» в матче лидеров конференций КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

Счет на 52-й минуте открыл форвард СКА Андрей Кузьменко, продлив серию с набранными очками до восьми матчей. «Ак Барс» отыгрался усилиями нападающего Патриса Кормье за 1 минуту 18 секунд до окончания основного времени. Победный буллит в серии исполнил Евгений Кетов.

Команды провели вторую встречу в сезоне, в первой «Ак Барс» дома победил со счетом 2:1.

СКА одержал 10-ю победу подряд и продолжает лидировать в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 50 очков в 36 матчах. «Ак Барс» занимает первое место на Востоке с 54 очками в 34 играх.

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