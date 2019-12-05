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12:31 (мск), источник: Vesti.kz

Защитник и нападающий «Барыса» назвали причины поражения от «Йокерита»

Защитник столичного «Барыса» Атте Охтамаа прокомментировал поражение от финского «Йокерита» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча команд состоялась на «Барыс Арене» и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. Тем самым прервалась победная серия «Барыса» из трех матчей.

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«Упорная игра получилась, в принципе мы близко шли с соперником. Мы начали матч хорошо, думаю, в первом периоде мы смотрелись лучше, больше контролировали шайбу, двигались быстрее, а во втором отрезке, наоборот, соперник перехватил инициативу, больше играл в нападении. У них получались затяжные атаки, не теряли шайбу даже при сменах, мы немного упустили нить. В третьем периоде у нас были хорошие шансы догнать соперника, но вратарь их выручал, плюс много бросков они заблокировали. Тем не менее мы не сдавались до последнего, на последних минутах вновь свели отставание к минимуму, попытались перевести игру, заменив вратаря на шестого полевого, но они забили в пустые ворота», — приводит слова Охтамаа официальный сайт КХЛ.

Его одноклубник Антон Сагадеев назвал переломный момент в игре: «Начали неплохо, хорошие атаки получались с обеих сторон, во втором периоде начали уступать в скорости, потом пропустили шайбу, играя в меньшинстве, она немного нас надломила, и в итоге не смогли отыграться, хотя старались и шансы были. Теперь нужно перевести дух, впереди матчи на выезде, где нужно брать очки по максимуму, плотность в таблице высокая, все рядом друг с другом».

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Барыс
2:4
0:0, 0:2, 2:2
Йокерит
Хоккей, КХЛ, Неделя 154.12.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 4673 зрителя
Главные тренеры
Андрей СкабелкаЛаури Марьямяки
Вратари
Эдвард Паскуале(Эдвард Паскуале)Янис Калниньш
1-й период
17:56Аркадий Шестаков
2-й период
20:48Йессе Йоэнсуу
25:23Стив Мозес(Хенрик Хаапала, Йон Норман)
26:27Дмитрий Шевченко
37:38Брайан О`Нилл
38:54Антти Пильстрем
3-й период
44:07Роман Старченко
52:30Антти Пильстрем
52:53Марко Анттила(Янис Калниньш)
55:35Йессе Йоэнсуу
56:46Кертис Валк(Линус Виделль, Атте Охтамаа)
59:22Марко Анттила(Вели-Матти Савинайнен, Янис Калниньш)
Статистика
4Штрафное время8
4Игра в большинстве2
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Судейская бригада
Главный судьяАндрей Рогачев(Россия, Москва)
Главный судьяВладимир Букин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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