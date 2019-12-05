Защитник и нападающий «Барыса» назвали причины поражения от «Йокерита»

Встреча команд состоялась на «Барыс Арене» и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. Тем самым прервалась победная серия «Барыса» из трех матчей.
«Упорная игра получилась, в принципе мы близко шли с соперником. Мы начали матч хорошо, думаю, в первом периоде мы смотрелись лучше, больше контролировали шайбу, двигались быстрее, а во втором отрезке, наоборот, соперник перехватил инициативу, больше играл в нападении. У них получались затяжные атаки, не теряли шайбу даже при сменах, мы немного упустили нить. В третьем периоде у нас были хорошие шансы догнать соперника, но вратарь их выручал, плюс много бросков они заблокировали. Тем не менее мы не сдавались до последнего, на последних минутах вновь свели отставание к минимуму, попытались перевести игру, заменив вратаря на шестого полевого, но они забили в пустые ворота», — приводит слова Охтамаа официальный сайт КХЛ.
Его одноклубник Антон Сагадеев назвал переломный момент в игре: «Начали неплохо, хорошие атаки получались с обеих сторон, во втором периоде начали уступать в скорости, потом пропустили шайбу, играя в меньшинстве, она немного нас надломила, и в итоге не смогли отыграться, хотя старались и шансы были. Теперь нужно перевести дух, впереди матчи на выезде, где нужно брать очки по максимуму, плотность в таблице высокая, все рядом друг с другом».