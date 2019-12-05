Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Салават Юлаев
Металлург Мг
11
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Автомобилист
Хоккей. НХЛ
6.12
Бостон Брюинз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
6.12
Монреаль Канадиенс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
6.12
Тампа-Бэй Лайтнинг
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
6.12
Нью-Йорк Айлендерс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
6.12
Филадельфия Флайерз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
6.12
Каролина Харрикейнз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
6.12
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
6.12
Даллас Старз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
6.12
Калгари Флэймз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз
Вашингтон Кэпиталз
13
Хоккей. НХЛ
05:30
Эдмонтон Ойлерз
Оттава Сенаторз
25
Все события
Фоторепортажи
46Гончаренко рулит командой по телефону, болельщики и игроки ЦСКА отмечают День матери: лучшие фото
12«Локомотив» уступил «Байеру» и потерял шансы на евровесну
15:10 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» с нового сезона будет выступать в форме от экипировщика всех клубов НХЛ

С нового спортивного сезона всемирно-известный спортивный бренд Adidas станет эксклюзивным техническим партнером команд Президентского профессионального спортивного клуба «Астана».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Об этом в мультиклубе «Астана» объявили после подписания соглашения о сотрудничестве с официальным дистрибьютором Adidas в Казахстане.

Читайте также
Защитник и нападающий «Барыса» назвали причины поражения от «Йокерита»

Таким образом, хоккейный клуб «Барыс» и баскетбольный клуб «Астана» с нового сезона (2020−21 годов) будут выступать в официальной экипировке Adidas. Отметим, что футбольная «Астана» сотрудничает с данным брендом с момента создания клуба.

Кроме изготовления игровой и тренировочной экипировки клубов, Adidas совместно с ППСК «Астана» намерен в 2021 году организовать продажу атрибутики клубов в своих фирменных магазинах. Работа по данному направлению начнется в Нур-Султане и в дальнейшем стороны охватят все регионы страны.

Глава спортивного холдинга «Астана» Аскар Баталов после подписания документа отметил, что сотрудничество с крупнейшим в мире спортивным брендом будет способствовать продвижению имиджа клубов на более высоком уровне и взаимовыгодных условиях, где интересы болельщиков будут учтены в первую очередь.

Добавим, что в Adidas в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) играет только питерский СКА, который выступает в коллекции свитеров под названием adizero. Эту коллекцию спортивный бренд представил перед Кубком мира-2016. Тогда же немецкий экипировщик анонсировал сделку с НХЛ, а с сезона 2017/18 компания шьет комплекты свитеров всем клубам.

Читайте также
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Настоящий монстр". Зарубежный эксперт спрогнозировал нокаут в бою "молодежного" чемпиона WBC из Казахстана
Решение WADA по российскому вопросу будет обязательным для МОК
В клубе РПЛ прокомментировали ситуацию с процедурой банкротства
Кто станет соперником сборной России в квалификации ЧМ-2022?
Россиянки разобрались с Японией на ЧМ и продлили победную серию
Алеся Кафельникова: ходит по подиуму и радует отца (фото)
Туктамышева лидирует после короткой программы в Загребе
Главе мировой легкой атлетики отказано в членстве в МОК
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь