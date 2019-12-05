«Барыс» с нового сезона будет выступать в форме от экипировщика всех клубов НХЛ

Источник: РИА "Новости"

Об этом в мультиклубе «Астана» объявили после подписания соглашения о сотрудничестве с официальным дистрибьютором Adidas в Казахстане.

Таким образом, хоккейный клуб «Барыс» и баскетбольный клуб «Астана» с нового сезона (2020−21 годов) будут выступать в официальной экипировке Adidas. Отметим, что футбольная «Астана» сотрудничает с данным брендом с момента создания клуба.

Кроме изготовления игровой и тренировочной экипировки клубов, Adidas совместно с ППСК «Астана» намерен в 2021 году организовать продажу атрибутики клубов в своих фирменных магазинах. Работа по данному направлению начнется в Нур-Султане и в дальнейшем стороны охватят все регионы страны.

Глава спортивного холдинга «Астана» Аскар Баталов после подписания документа отметил, что сотрудничество с крупнейшим в мире спортивным брендом будет способствовать продвижению имиджа клубов на более высоком уровне и взаимовыгодных условиях, где интересы болельщиков будут учтены в первую очередь.