«Барыс» с нового сезона будет выступать в форме от экипировщика всех клубов НХЛ
С нового спортивного сезона
С нового спортивного сезона
Об этом в мультиклубе «Астана» объявили после подписания соглашения о сотрудничестве с официальным дистрибьютором Adidas в Казахстане.
Таким образом, хоккейный клуб «Барыс» и баскетбольный клуб «Астана» с нового сезона (2020−21 годов) будут выступать в официальной экипировке Adidas. Отметим, что футбольная «Астана» сотрудничает с данным брендом с момента создания клуба.
Кроме изготовления игровой и тренировочной экипировки клубов, Adidas совместно с ППСК «Астана» намерен в 2021 году организовать продажу атрибутики клубов в своих фирменных магазинах. Работа по данному направлению начнется в
Глава спортивного холдинга «Астана» Аскар Баталов после подписания документа отметил, что сотрудничество с крупнейшим в мире спортивным брендом будет способствовать продвижению имиджа клубов на более высоком уровне и взаимовыгодных условиях, где интересы болельщиков будут учтены в первую очередь.
Добавим, что в Adidas в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) играет только питерский СКА, который выступает в коллекции свитеров под названием adizero. Эту коллекцию спортивный бренд представил перед Кубком мира-2016. Тогда же немецкий экипировщик анонсировал сделку с НХЛ, а с сезона 2017/18 компания шьет комплекты свитеров всем клубам.