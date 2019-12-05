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15:21 (мск), источник: Vesti.kz

Даже фантастический гол Старченко не спас. Почему «Барыс» проиграл «старикам» из «Йокерита»

Хоккейный Барыс" в случае победы над финским «Йокеритом» мог сократить отставание от «Авангарда» в борьбе за первое место в дивизионе Чернышева в КХЛ, а по потерянным очкам и вовсе обойти омичей. Но команда Андрея Скабелки осечкой конкурента не воспользовалась. О некоторых причинах — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Столичный клуб подходил к матчу в роли небольшого фаворита. Показалось, что «Барыс» нашел свою игру, когда уверенно разгромил минское «Динамо», но соперники из Финляндии нашли свои «козыри».

На день отдыха больше

«Барыс» не играл с 1 декабря, собирая силы на битву с «Йокеритом». Финские хоккеисты должны были приехать в Казахстан после энергозатратной дуэли 2 декабря в Уфе с «Салаватом Юлаевым». Бонус не сработал. Соперник больше провел времени в атаке в первом периоде (с учетом удаления Аркадия Шестакова), имел преимущество по владению шайбой и пройденной дистанции и даже перебросал казахстанский клуб — 9:14.

Во втором периоде статистические показатели подравнялись, а третьем уже «Барыс» имел преимущество. Сказались два удаления игроков «Йокерита». В третьем периоде подопечные Скабелки почти семь с половиной минут владели шайбой («Йокерит» — около четырех минут) и забили оба гола в матче. Все испортила потеря в большинстве.

Фантастический гол и промах по шайбе

На 45-й минуте матча Роман Старченко забил гол, который точно будет претендовать на победу в недельном рейтинге. Комментаторы КХЛ уже окрестили его фантастическим. 33-летний форвард прошел через всю площадку и отправил шайбу мимо голкипера. За оставшуюся четверть часа «Барыс» мог отыграться. Такой шанс дал даже сам соперник, когда малый штраф получили два игрока в самом конце встречи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но забил «Йокерит». Марко Анттила оказался точнее в дуэли с Атте Охтамаа на синей линии и во второй раз отличился меньшинстве — двухметровый нападающий не оставил шансов не только Эдди Паскуале, но и «Барысу». Гол Кертиса Волка подарил надежду, но ее снова погасил Анттила броском в пустые ворота.

Мастера и индивидуальности

Чего же не хватило «Барысу»? Во-первых, удачи. Голевых моментов было предостаточно, но реализация, как не раз случалось, снова серьезно подвела. Во-вторых, командных действий. В некоторых моментах столичный закручивал такие комбинации, что соперник не успевал реагировать, но чаще передачи шли неудобные или неточные.

Даже гол-красавец, которым блеснул Старченко, стал плодом индивидуального мастерства. Возможно, что шайбы, как в эпизоде с броском Волка, не хватило пораньше. Долго «Барыс» отходил после третьего пропущенного гола. Время на спасение было, но настоящего давления на ворота соперника не получилось.

«Старики» из «Йокерита»

Состав финской команды занимает второе место по среднему возрасту в лиге — 28,39 лет. У «Йокерита» нет своего 41-летнего Павла Дацюка, но есть несколько исполнителей, чей возраст 34−35 лет. Старше состав только у китайского «Куньлуня» (28,45).

«Барыс» идет на противоположной части таблицы, занимая седьмое место среди самых молодых команд (26,16). Лидирует в этой номинации «Северсталь» — 24,42. Тут нужно учесть, что ведущие ударные силы столичной команды постарше среднего возраста — тому же Старченко, как мы уточняли, 33 года.

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Команда для плей-офф

«Йокерит» обнажил некоторые проблемы «Барыса». Кроме звена Антона Сагадеева, ни одно другое сочетание не смогло проявить себя в командных действиях на протяжении всей встречи. Охтамаа получил в напарники Алексея Маклюковаи выглядел не так надежно, как в дуэте с Дарреном Дицем.

Гол Волка пришел только при долгой осаде ворот соперника — таких же длительных наступательных действий столичному клубу провести практически не удавалось больше. Время на работу над ошибками еще есть — Скабелка может превзойти свое прошлогоднее достижение.

Напомним, следующий матч «Барыс» проведет на выезде — 7 декабря состоится встреча с «Сочи». Еще через два дня пройдет матч с «Авангардом» из Омска. Последние являются прямыми конкурентами подопечных Скабелки за победу в дивизионе Чернышева: у «Барыса» 42 очка после 33 игр, а у «Авангарда» — 48 после 36.

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Барыс
2:4
0:0, 0:2, 2:2
Йокерит
Хоккей, КХЛ, Неделя 154.12.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 4673 зрителя
Главные тренеры
Андрей СкабелкаЛаури Марьямяки
Вратари
Эдвард Паскуале(Эдвард Паскуале)Янис Калниньш
1-й период
17:56Аркадий Шестаков
2-й период
20:48Йессе Йоэнсуу
25:23Стив Мозес(Хенрик Хаапала, Йон Норман)
26:27Дмитрий Шевченко
37:38Брайан О`Нилл
38:54Антти Пильстрем
3-й период
44:07Роман Старченко
52:30Антти Пильстрем
52:53Марко Анттила(Янис Калниньш)
55:35Йессе Йоэнсуу
56:46Кертис Валк(Линус Виделль, Атте Охтамаа)
59:22Марко Анттила(Вели-Матти Савинайнен, Янис Калниньш)
Статистика
4Штрафное время8
4Игра в большинстве2
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Судейская бригада
Главный судьяАндрей Рогачев(Россия, Москва)
Главный судьяВладимир Букин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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