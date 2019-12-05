Даже фантастический гол Старченко не спас. Почему «Барыс» проиграл «старикам» из «Йокерита»

Источник: РИА "Новости"

Столичный клуб подходил к матчу в роли небольшого фаворита. Показалось, что «Барыс» нашел свою игру, когда уверенно разгромил минское «Динамо», но соперники из Финляндии нашли свои «козыри».

На день отдыха больше

«Барыс» не играл с 1 декабря, собирая силы на битву с «Йокеритом». Финские хоккеисты должны были приехать в Казахстан после энергозатратной дуэли 2 декабря в Уфе с «Салаватом Юлаевым». Бонус не сработал. Соперник больше провел времени в атаке в первом периоде (с учетом удаления Аркадия Шестакова), имел преимущество по владению шайбой и пройденной дистанции и даже перебросал казахстанский клуб — 9:14.

Во втором периоде статистические показатели подравнялись, а третьем уже «Барыс» имел преимущество. Сказались два удаления игроков «Йокерита». В третьем периоде подопечные Скабелки почти семь с половиной минут владели шайбой («Йокерит» — около четырех минут) и забили оба гола в матче. Все испортила потеря в большинстве.

Фантастический гол и промах по шайбе

На 45-й минуте матча Роман Старченко забил гол, который точно будет претендовать на победу в недельном рейтинге. Комментаторы КХЛ уже окрестили его фантастическим. 33-летний форвард прошел через всю площадку и отправил шайбу мимо голкипера. За оставшуюся четверть часа «Барыс» мог отыграться. Такой шанс дал даже сам соперник, когда малый штраф получили два игрока в самом конце встречи.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_d63c7b3fe295eb4376de9c85b9c0ed6b_hd/q657621/0bd14aa6018ba677f2da15ba0bec4973/4731221984?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но забил «Йокерит». Марко Анттила оказался точнее в дуэли с Атте Охтамаа на синей линии и во второй раз отличился меньшинстве — двухметровый нападающий не оставил шансов не только Эдди Паскуале, но и «Барысу». Гол Кертиса Волка подарил надежду, но ее снова погасил Анттила броском в пустые ворота.

Мастера и индивидуальности

Чего же не хватило «Барысу»? Во-первых, удачи. Голевых моментов было предостаточно, но реализация, как не раз случалось, снова серьезно подвела. Во-вторых, командных действий. В некоторых моментах столичный закручивал такие комбинации, что соперник не успевал реагировать, но чаще передачи шли неудобные или неточные.

Даже гол-красавец, которым блеснул Старченко, стал плодом индивидуального мастерства. Возможно, что шайбы, как в эпизоде с броском Волка, не хватило пораньше. Долго «Барыс» отходил после третьего пропущенного гола. Время на спасение было, но настоящего давления на ворота соперника не получилось.

«Старики» из «Йокерита»

Состав финской команды занимает второе место по среднему возрасту в лиге — 28,39 лет. У «Йокерита» нет своего 41-летнего Павла Дацюка, но есть несколько исполнителей, чей возраст 34−35 лет. Старше состав только у китайского «Куньлуня» (28,45).

«Барыс» идет на противоположной части таблицы, занимая седьмое место среди самых молодых команд (26,16). Лидирует в этой номинации «Северсталь» — 24,42. Тут нужно учесть, что ведущие ударные силы столичной команды постарше среднего возраста — тому же Старченко, как мы уточняли, 33 года.

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Команда для плей-офф

«Йокерит» обнажил некоторые проблемы «Барыса». Кроме звена Антона Сагадеева, ни одно другое сочетание не смогло проявить себя в командных действиях на протяжении всей встречи. Охтамаа получил в напарники Алексея Маклюковаи выглядел не так надежно, как в дуэте с Дарреном Дицем.

Гол Волка пришел только при долгой осаде ворот соперника — таких же длительных наступательных действий столичному клубу провести практически не удавалось больше. Время на работу над ошибками еще есть — Скабелка может превзойти свое прошлогоднее достижение.