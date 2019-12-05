«Автомобилист» с Доусом или «Металлург»? Кто выгоден для «Барыса» в плей-офф КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Поражение столичного клуба от финского «Йокерита» откинуло казахстанский клуб и в дивизионе Чернышева: теперь он уступает с 42 очками не только «Авангарду» (48), но и «Салавату Юлаеву» (42) по дополнительным показателям. Правда, «Барыс» провел на три игры меньше прямых конкурентов.

Если подопечным Скабелки удастся сохранить место в ТОП-4, то на выбор могут приехать несколько соперников — «Автомобилист», «Сибирь», «Адмирал», «Куньлунь», «Металлург», «Нефтехимик». Екатеринбуржцы всего на два очка отстают от «Барыса», а идущий десятым «Нефтехимик» — на шесть.

Игры с командами из дивизиона Чернышева:

«Барыс» — «Авангард» — еще не встречались

«Барыс» — «Салават Юлаев» — 1:0 (2:1)

«Барыс» — «Адмирал» — 0:3 (1:3, 0:3, 0:1 ОТ)

«Барыс» — «Куньлунь» — 1:2 (0:1, 3:2, 2:5)

«Барыс» — «Амур» — 2:1 (3:2, 3:1, 2:3 ОТ).

Баланс не самый лучший. Практически все соседи хотя бы раз обыграли столичный клуб. С «Адмиралом» лучше вообще не играть.

Оставшиеся клубы Восточной конференции:

«Барыс» — «Трактор» — 2:0 (2:0, 2:1)

«Барыс» — «Металлург» — 2:1 (3:1, 1:2, 2:1 ОТ)

«Барыс» — «Сибирь» — 1:0 (2:0)

«Барыс» — «Ак Барс» — 0:2 (2:3, 1:5)

«Барыс» — «Автомобилист» — 2:1 (3:4 ОТ, 3:2 ОТ, 2:1 ОТ)

«Барыс» — «Нефтехимик» — еще не встречались.

Тут ситуация получше. С «Автомобилистом» и «Металлургом» могут быть равные сражения до первой ошибки.

Игры с другими командами:

«Барыс» — «Спартак» — 1:0 (3:0)

«Барыс» — «Торпедо» — 1:0 (2:1)

«Барыс» — «Северсталь» — 2:0 (5:1, 2:1 ОТ)

«Барыс» — «Динамо» Рига — 0:1 (3:4 ОТ)

«Барыс» — «Витязь» — 1:0 (3:2 ОТ)

«Барыс» — «Динамо» Минск — 2:0 (2:1 Б, 5:1)

«Барыс» — «Локомотив» — 0:1 (2:3 ОТ)

«Барыс» — ЦСКА — 0:1 (0:3)

«Барыс» — «Динамо» Москва 0:1 (2:3 ОТ)

«Барыс» — «Йокерит» — 0:1 (2:4)

«Барыс» — СКА — еще не встречались

«Барыс» — «Сочи» — еще не встречались.

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Вряд ли до финала турнира дойдут «Спартак», минское «Динамо» или «Северсталь». Ситуация довольно тревожная.

Таким образом, в первом круге «Барысу» лучше получить «Автомобилист» или «Металлург». Если все останется примерно так, как сейчас, то в полуфинале конференции будет победитель пары «Авангард» — «Адмирал», а в финале — «Ак Барс». С «Западом» в плей-офф казахстанцам лучше не играть.