Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Салават Юлаев
Металлург Мг
11
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Автомобилист
Хоккей. НХЛ
6.12
Бостон Брюинз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
6.12
Монреаль Канадиенс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
6.12
Тампа-Бэй Лайтнинг
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
6.12
Нью-Йорк Айлендерс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
6.12
Филадельфия Флайерз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
6.12
Каролина Харрикейнз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
6.12
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
6.12
Даллас Старз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
6.12
Калгари Флэймз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз
Вашингтон Кэпиталз
13
Хоккей. НХЛ
05:30
Эдмонтон Ойлерз
Оттава Сенаторз
25
Все события
Фоторепортажи
46Гончаренко рулит командой по телефону, болельщики и игроки ЦСКА отмечают День матери: лучшие фото
12«Локомотив» уступил «Байеру» и потерял шансы на евровесну
15:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Автомобилист» с Доусом или «Металлург»? Кто выгоден для «Барыса» в плей-офф КХЛ

Около трех десятков игр столичному «Барысу» осталось провести до конца регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда занимает четвертое место на «Востоке», но еще может улучшить свои позиции. Корреспондент Vesti.kz попробовал разобраться, с кем команда Андрея Скабелки играет успешнее.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Поражение столичного клуба от финского «Йокерита» откинуло казахстанский клуб и в дивизионе Чернышева: теперь он уступает с 42 очками не только «Авангарду» (48), но и «Салавату Юлаеву» (42) по дополнительным показателям. Правда, «Барыс» провел на три игры меньше прямых конкурентов.

Если подопечным Скабелки удастся сохранить место в ТОП-4, то на выбор могут приехать несколько соперников — «Автомобилист», «Сибирь», «Адмирал», «Куньлунь», «Металлург», «Нефтехимик». Екатеринбуржцы всего на два очка отстают от «Барыса», а идущий десятым «Нефтехимик» — на шесть.

Читайте также
Даже фантастический гол Старченко не спас. Почему «Барыс» проиграл «старикам» из «Йокерита»

Игры с командами из дивизиона Чернышева:
«Барыс» — «Авангард» — еще не встречались
«Барыс» — «Салават Юлаев» — 1:0 (2:1)
«Барыс» — «Адмирал» — 0:3 (1:3, 0:3, 0:1 ОТ)
«Барыс» — «Куньлунь» — 1:2 (0:1, 3:2, 2:5)
«Барыс» — «Амур» — 2:1 (3:2, 3:1, 2:3 ОТ).

Баланс не самый лучший. Практически все соседи хотя бы раз обыграли столичный клуб. С «Адмиралом» лучше вообще не играть.

Оставшиеся клубы Восточной конференции:
«Барыс» — «Трактор» — 2:0 (2:0, 2:1)
«Барыс» — «Металлург» — 2:1 (3:1, 1:2, 2:1 ОТ)
«Барыс» — «Сибирь» — 1:0 (2:0)
«Барыс» — «Ак Барс» — 0:2 (2:3, 1:5)
«Барыс» — «Автомобилист» — 2:1 (3:4 ОТ, 3:2 ОТ, 2:1 ОТ)
«Барыс» — «Нефтехимик» — еще не встречались.

Тут ситуация получше. С «Автомобилистом» и «Металлургом» могут быть равные сражения до первой ошибки.

Игры с другими командами:
«Барыс» — «Спартак» — 1:0 (3:0)
«Барыс» — «Торпедо» — 1:0 (2:1)
«Барыс» — «Северсталь» — 2:0 (5:1, 2:1 ОТ)
«Барыс» — «Динамо» Рига — 0:1 (3:4 ОТ)
«Барыс» — «Витязь» — 1:0 (3:2 ОТ)
«Барыс» — «Динамо» Минск — 2:0 (2:1 Б, 5:1)
«Барыс» — «Локомотив» — 0:1 (2:3 ОТ)
«Барыс» — ЦСКА — 0:1 (0:3)
«Барыс» — «Динамо» Москва 0:1 (2:3 ОТ)
«Барыс» — «Йокерит» — 0:1 (2:4)
«Барыс» — СКА — еще не встречались
«Барыс» — «Сочи» — еще не встречались.

Читайте также
«Барыс» прервал трехматчевую победную серию

Вряд ли до финала турнира дойдут «Спартак», минское «Динамо» или «Северсталь». Ситуация довольно тревожная.

Таким образом, в первом круге «Барысу» лучше получить «Автомобилист» или «Металлург». Если все останется примерно так, как сейчас, то в полуфинале конференции будет победитель пары «Авангард» — «Адмирал», а в финале — «Ак Барс». С «Западом» в плей-офф казахстанцам лучше не играть.

Напомним, следующий матч «Барыс» проведет на выезде — 7 декабря состоится встреча с «Сочи». Еще через два дня пройдет матч с «Авангардом» из Омска. Домой столичный клуб вернется 25 декабря, когда примет питерский СКА.

Читайте также
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Металлург Мг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Автомобилист
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Настоящий монстр". Зарубежный эксперт спрогнозировал нокаут в бою "молодежного" чемпиона WBC из Казахстана
Решение WADA по российскому вопросу будет обязательным для МОК
В клубе РПЛ прокомментировали ситуацию с процедурой банкротства
Кто станет соперником сборной России в квалификации ЧМ-2022?
Россиянки разобрались с Японией на ЧМ и продлили победную серию
Алеся Кафельникова: ходит по подиуму и радует отца (фото)
Туктамышева лидирует после короткой программы в Загребе
Главе мировой легкой атлетики отказано в членстве в МОК
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь