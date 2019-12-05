КХЛ лишила «Барыс» вратаря из НХЛ на один матч
Вратарь «Барыса» Эдди Паскуале дисквалифицирован на один матч КХЛ. Такое решение принял
Вратарь «Барыса» Эдди Паскуале дисквалифицирован на один матч КХЛ. Такое решение принял
Материалы СДК по Паскуале предоставило комиссия по экспертной оценку судейства матчей. Канадский вратарь дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 100 тысяч рублей (603 тысячи 796 тенге) по итогам игры с «Йокеритом» — во втором периоде он ударил соперника блином в голову или шею.
Таким образом, Паскуале пропустит гостевой матч с «Сочи», который пройдет 7 декабря и начнется в 20:30 по времени
Отметим, что матч «Барыс» — «Йокерит» прошел вчера, 4 декабря, и завершился со счетом 2:4. Это поражение прервало победную серию казахстанского клуба из трех игр.
29-летний Паскуале перешел в «Барыс» летом из «Тампы», за которую в прошлом сезоне сыграл три матча в НХЛ. В КХЛ канадец провел уже 26 встреч и пропустил 48 шайб, отразив 93,2 процента бросков при коэффициенте надежности 1,94.
|Андрей Скабелка
|Лаури Марьямяки
|Эдвард Паскуале(Эдвард Паскуале)
|Янис Калниньш
|17:56
|Аркадий Шестаков
|20:48
|Йессе Йоэнсуу
|25:23
|Стив Мозес(Хенрик Хаапала, Йон Норман)
|26:27
|Дмитрий Шевченко
|37:38
|Брайан О`Нилл
|38:54
|Антти Пильстрем
|44:07
|Роман Старченко
|52:30
|Антти Пильстрем
|52:53
|Марко Анттила(Янис Калниньш)
|55:35
|Йессе Йоэнсуу
|56:46
|Кертис Валк(Линус Виделль, Атте Охтамаа)
|59:22
|Марко Анттила(Вели-Матти Савинайнен, Янис Калниньш)
|4
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1
|Главный судья
|Андрей Рогачев(Россия, Москва)
|Главный судья
|Владимир Букин(Россия, Москва)