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20:48 (мск), источник: Vesti.kz

КХЛ лишила «Барыс» вратаря из НХЛ на один матч

Вратарь «Барыса» Эдди Паскуале дисквалифицирован на один матч КХЛ. Такое решение принял спортивно-дисциплинарный комитет, сообщает официальный сайт лиги.

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Материалы СДК по Паскуале предоставило комиссия по экспертной оценку судейства матчей. Канадский вратарь дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 100 тысяч рублей (603 тысячи 796 тенге) по итогам игры с «Йокеритом» — во втором периоде он ударил соперника блином в голову или шею.

Таким образом, Паскуале пропустит гостевой матч с «Сочи», который пройдет 7 декабря и начнется в 20:30 по времени Нур-Султана.

Отметим, что матч «Барыс» — «Йокерит» прошел вчера, 4 декабря, и завершился со счетом 2:4. Это поражение прервало победную серию казахстанского клуба из трех игр.

29-летний Паскуале перешел в «Барыс» летом из «Тампы», за которую в прошлом сезоне сыграл три матча в НХЛ. В КХЛ канадец провел уже 26 встреч и пропустил 48 шайб, отразив 93,2 процента бросков при коэффициенте надежности 1,94.

Барыс
2:4
0:0, 0:2, 2:2
Йокерит
Хоккей, КХЛ, Неделя 154.12.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 4673 зрителя
Главные тренеры
Андрей СкабелкаЛаури Марьямяки
Вратари
Эдвард Паскуале(Эдвард Паскуале)Янис Калниньш
1-й период
17:56Аркадий Шестаков
2-й период
20:48Йессе Йоэнсуу
25:23Стив Мозес(Хенрик Хаапала, Йон Норман)
26:27Дмитрий Шевченко
37:38Брайан О`Нилл
38:54Антти Пильстрем
3-й период
44:07Роман Старченко
52:30Антти Пильстрем
52:53Марко Анттила(Янис Калниньш)
55:35Йессе Йоэнсуу
56:46Кертис Валк(Линус Виделль, Атте Охтамаа)
59:22Марко Анттила(Вели-Матти Савинайнен, Янис Калниньш)
Статистика
4Штрафное время8
4Игра в большинстве2
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Судейская бригада
Главный судьяАндрей Рогачев(Россия, Москва)
Главный судьяВладимир Букин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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