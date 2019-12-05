КХЛ лишила «Барыс» вратаря из НХЛ на один матч

Материалы СДК по Паскуале предоставило комиссия по экспертной оценку судейства матчей. Канадский вратарь дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 100 тысяч рублей (603 тысячи 796 тенге) по итогам игры с «Йокеритом» — во втором периоде он ударил соперника блином в голову или шею.

Таким образом, Паскуале пропустит гостевой матч с «Сочи», который пройдет 7 декабря и начнется в 20:30 по времени Нур-Султана.

Отметим, что матч «Барыс» — «Йокерит» прошел вчера, 4 декабря, и завершился со счетом 2:4. Это поражение прервало победную серию казахстанского клуба из трех игр.