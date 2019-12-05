«Сочи» по буллитам победил «Автомобилист» в матче чемпионата КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе «Сочи» шайбу забросил Артем Томилин (12-я минута), решающий буллит реализовал Андрей Алтыбармакян. У гостей отличился Степан Хрипунов (60).

Томилин отличился впервые за 10 последних встреч, последнюю шайбу он забросил 13 ноября в гостевом матче против «Автомобилиста» (1:5).

После 36 матчей «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 34 очка. «Автомобилист» идет пятым на Востоке с 41 очком в 34 встречах.

В следующем матче «Сочи» 7 декабря примет нурсултанский «Барыс», «Автомобилист» в тот же день сыграет дома с рижским «Динамо».