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5 декабря, источник: ТАСС

«Сочи» по буллитам победил «Автомобилист» в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 5 декабря. «Сочи» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в серии буллитов со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Сочи» шайбу забросил Артем Томилин (12-я минута), решающий буллит реализовал Андрей Алтыбармакян. У гостей отличился Степан Хрипунов (60).

Томилин отличился впервые за 10 последних встреч, последнюю шайбу он забросил 13 ноября в гостевом матче против «Автомобилиста» (1:5).

После 36 матчей «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 34 очка. «Автомобилист» идет пятым на Востоке с 41 очком в 34 встречах.

В следующем матче «Сочи» 7 декабря примет нурсултанский «Барыс», «Автомобилист» в тот же день сыграет дома с рижским «Динамо».

В других матчах дня магнитогорский «Металлург» в гостях обыграл «Салават Юлаев» (2:1 Б), уфимцы уступили «Металлургу» во всех трех матчах этого сезона, а нижнекамский «Нефтехимик» дома победил челябинский «Трактор» (6:4) и поднялся на восьмую строчку в Восточной конференции.

Сочи
2:1Б
1:0, 0:0, 0:1, 0:0
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 155.12.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ДС "Большой", 4817 зрителей
Главные тренеры
Александр АндриевскийАндрей Мартемьянов
Вратари
Илья ПроскуряковЛеонид Фомин(Леонид Фомин)
1-й период
00:41Роберт Росен
11:00Артем Томилин(Юрий Александров, Кирилл Воробьев)
2-й период
29:41Артем Томилин
29:41Артем Томилин
30:52Командный штраф
3-й период
50:54Никита Трямкин
52:13Роберт Росен
59:46Степан Хрипунов(Никита Трямкин, Питер Холланд)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Андрей Алтыбармакян(Сочи)
Статистика
16Штрафное время4
2Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяПавел Овчинников(Россия, Москва)
Главный судьяАндрис Ансонс(Латвия, Рига)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Автомобилист
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