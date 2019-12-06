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11:51 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» начинает очередную домашнюю серию чемпионата КХЛ матчем против «Северстали»

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» попытаются одержать викторию в домашнем матче чемпионата КХЛ против череповецкой «Северстали», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча начнется сегодня в 19.00 и пройдет на ледовой площадке «Минск-Арены».

«Зубры» потерпели четыре поражения подряд. Последнюю неудачу на свой счет подопечные Крэйга Вудкрофта записали в гостевой встрече против «Сочи» (1:4). «Динамо» занимает последнее 12-е место в Западной конференции. В активе минчан 26 баллов в 34 противостояниях.

«Северсталь» из Череповца располагается на десятой позиции. У клуба 29 очков за 35 игр.

Укрепился на лидерской позиции в Западной конференции СКА из Санкт-Петербурга, который набрал 50 баллов в 36 матчах. У лидера Восточной конференции казанского «Ак Барса» в активе 54 очка, набранных в 34 играх.

8 декабря подопечные Крэйга Вудкрофта продолжат домашнюю серию матчем против московского ЦСКА.

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