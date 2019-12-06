«Барыс» объявил о возвращении канадца после травмы и состав на выездные матчи КХЛ

«Автомобилист» с Доусом или «Металлург»? Кто выгоден для «Барыса» в плей-офф КХЛ.

В список вошел канадский защитник Джесси Блэкер, который пропустил несколько игр из-за травмы. Также третьим вратарем с командой отправится Сергей Кудрявцев, так как Эдди Паскуале заработал дисквалификацию на один матч.

Состав «Барыса»:

Вратари: Хенрик Карлссон, Эдди Паскуале, Сергей Кудрявцев.

Защитники: Джесси Блэкер, Даррен Диц, Никита Клещенко, Алексей Маклюков, Леонид Метальников, Валерий Орехов, Атте Охтамаа, Максим Семенов, Егор Шалапов.

Нападающие: Алихан Асетов, Павел Акользин, Дастин Бойд, Линус Виделль, Кертис Волк, Дмитрий Гурков, Никита Михайлис, Корбэн Найт, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.

Матч с «Сочи» состоится в завтра, 7 декабря, в 20:30 по времени Нур-Султана. Встреча «Авангард» — «Барыс» пройдет в понедельник, 9 декабря, в 22:30.