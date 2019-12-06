«Барыс» объявил о возвращении канадца после травмы и состав на выездные матчи КХЛ
Тренерский штаб «Барыса» назвал список хоккеистов на гостевые матчи против «Сочи» и «Авангарда», сообщает официальный сайт казахстанского клуба.
Тренерский штаб «Барыса» назвал список хоккеистов на гостевые матчи против «Сочи» и «Авангарда», сообщает официальный сайт казахстанского клуба.
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В список вошел канадский защитник Джесси Блэкер, который пропустил несколько игр
Состав «Барыса»:
Вратари: Хенрик Карлссон, Эдди Паскуале, Сергей Кудрявцев.
Защитники: Джесси Блэкер, Даррен Диц, Никита Клещенко, Алексей Маклюков, Леонид Метальников, Валерий Орехов, Атте Охтамаа, Максим Семенов, Егор Шалапов.
Нападающие: Алихан Асетов, Павел Акользин, Дастин Бойд, Линус Виделль, Кертис Волк, Дмитрий Гурков, Никита Михайлис, Корбэн Найт, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.
Матч с «Сочи» состоится в завтра, 7 декабря, в 20:30 по времени
Матчи будут показаны в эфире телеканалов Qazsport и