Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Йокерит
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Витязь
31
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Северсталь
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Баффало Сэйбрз
43
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Виннипег Джетс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
7.12
Нью-Джерси Дэвилз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
7.12
Нью-Йорк Рейнджерс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
7.12
Питтсбург Пингвинз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Чикаго Блэкхокс
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Колорадо Эвеланш
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Миннесота Уайлд
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Вегас Голден Найтс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Аризона Койотс
13
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Сан-Хосе Шаркс
Б
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Йорк Рейнджерс
23
Все события
Фоторепортажи
9ЦСКА сыграл вничью с ФК «Лудогорец» в Лиге Европы
12«Локомотив» уступил «Байеру» и потерял шансы на евровесну
13:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» объявил о возвращении канадца после травмы и состав на выездные матчи КХЛ

Тренерский штаб «Барыса» назвал список хоккеистов на гостевые матчи против «Сочи» и «Авангарда», сообщает официальный сайт казахстанского клуба.

Наверх

«Автомобилист» с Доусом или «Металлург»? Кто выгоден для «Барыса» в плей-офф КХЛ.

В список вошел канадский защитник Джесси Блэкер, который пропустил несколько игр из-за травмы. Также третьим вратарем с командой отправится Сергей Кудрявцев, так как Эдди Паскуале заработал дисквалификацию на один матч.

Состав «Барыса»:

Вратари: Хенрик Карлссон, Эдди Паскуале, Сергей Кудрявцев.

Защитники: Джесси Блэкер, Даррен Диц, Никита Клещенко, Алексей Маклюков, Леонид Метальников, Валерий Орехов, Атте Охтамаа, Максим Семенов, Егор Шалапов.

Нападающие: Алихан Асетов, Павел Акользин, Дастин Бойд, Линус Виделль, Кертис Волк, Дмитрий Гурков, Никита Михайлис, Корбэн Найт, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.

Матч с «Сочи» состоится в завтра, 7 декабря, в 20:30 по времени Нур-Султана. Встреча «Авангард» — «Барыс» пройдет в понедельник, 9 декабря, в 22:30.

Матчи будут показаны в эфире телеканалов Qazsport и КХЛ-ТВ.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Клубы из Москвы и "Рубин". Агент рассказал о предложениях из России для Зайнутдинова и Муртазаева
Русские парни провалились на старте финала Гран-при
Панарина встретили свистом, а он забил и был очень мил (видео)
АЕК звал Слуцкого, но подпишет Карреру
«Никого не виню. Я сам виноват». Признание Данила Лысенко
Яркие участницы финала Гран-при: Александра Степанова (фото)
Бой высшей категории: Поветкин против Хантера
В «Уралочке» играет огненная белорусская волейболистка (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь