«Адмирал» победил «Витязь» в матче чемпионата КХЛ

Встреча, состоявшаяся во Владивостоке, завершилась победой «Адмирала» со счетом 3:1 (2:0, 0:0, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Олег Ломако (15-я минута), Адам Альмквист (16) и Маркус Юнг (60), у проигравших отличился Алексей Макеев (59), для которого этот матч стал 400-м в КХЛ. Защитник гостей Игорь Головков провел 500-й матч в КХЛ.