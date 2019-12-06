«Адмирал» победил «Витязь» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Хоккеисты владивостокского «Адмирала» обыграли подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Хоккеисты владивостокского «Адмирала» обыграли подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся во Владивостоке, завершилась победой «Адмирала» со счетом 3:1 (2:0, 0:0, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Олег Ломако (15-я минута), Адам Альмквист (16) и Маркус Юнг (60), у проигравших отличился Алексей Макеев (59), для которого этот матч стал 400-м в КХЛ. Защитник гостей Игорь Головков провел 500-й матч в КХЛ.
«Адмирал» в субботу примет пекинский «Куньлунь», «Витязь» 9 декабря сыграет дома с нижегородским «Торпедо».
|Сергей Светлов
|Михаил Кравец
|Юсси Олкинуора
|Игорь Сапрыкин(Игорь Сапрыкин)
|13:15
|Данила Квартальнов
|14:42
|Олег Ломако(Александр Осипов, Александр Стрельцов)
|15:58
|Адам Альмквист
|44:42
|Юсси Олкинуора
|58:55
|Алексей Макеев(Александр Семин, Миро Аалтонен)
|59:56
|Маркус Юнг(Денис Вихарев)
|2
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Ромасько(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)