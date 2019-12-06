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17:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Адмирал» победил «Витязь» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Хоккеисты владивостокского «Адмирала» обыграли подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, состоявшаяся во Владивостоке, завершилась победой «Адмирала» со счетом 3:1 (2:0, 0:0, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Олег Ломако (15-я минута), Адам Альмквист (16) и Маркус Юнг (60), у проигравших отличился Алексей Макеев (59), для которого этот матч стал 400-м в КХЛ. Защитник гостей Игорь Головков провел 500-й матч в КХЛ.

«Адмирал» в субботу примет пекинский «Куньлунь», «Витязь» 9 декабря сыграет дома с нижегородским «Торпедо».

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Адмирал
3:1
2:0, 0:0, 1:1
Витязь
Хоккей, КХЛ, Неделя 156.12.2019, 12:30 (МСК UTC+3)КСК "Фетисов Арена", 3702 зрителя
Главные тренеры
Сергей СветловМихаил Кравец
Вратари
Юсси ОлкинуораИгорь Сапрыкин(Игорь Сапрыкин)
1-й период
13:15Данила Квартальнов
14:42Олег Ломако(Александр Осипов, Александр Стрельцов)
15:58Адам Альмквист
3-й период
44:42Юсси Олкинуора
58:55Алексей Макеев(Александр Семин, Миро Аалтонен)
59:56Маркус Юнг(Денис Вихарев)
Статистика
2Штрафное время2
1Игра в большинстве1
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
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  • Нереализованный буллит
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