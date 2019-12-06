Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» в матче чемпионата КХЛ

В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает третье место, набрав 45 очков, «Локомотив» с 39 очками идет восьмым.

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В следующем матче «Динамо» 9 декабря примет санкт-петербургский СКА, «Локомотив» 8 декабря в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью».

В других матчах игрового дня владивостокский «Адмирал» дома обыграл подольский «Витязь» (3:1), хельсинкский «Йокерит» на выезде победил новосибирскую «Сибирь» (4:3), нижегородское «Торпедо» на домашней площадке уступило казанскому «Ак Барсу» (3:4), череповецкая «Северсталь» в гостях обыграла минское «Динамо» (4:3 Б).