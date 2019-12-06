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6 декабря, источник: ТАСС

Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 6 декабря. Московское «Динамо» одержало победу над ярославским «Локомотивом» со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Шайбы забросили Михал Чайковски (10-я минута), Андрей Алексеев (18), Юусо Хиетанен (24) и Максим Афиногенов (37).

В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает третье место, набрав 45 очков, «Локомотив» с 39 очками идет восьмым.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче «Динамо» 9 декабря примет санкт-петербургский СКА, «Локомотив» 8 декабря в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью».

В других матчах игрового дня владивостокский «Адмирал» дома обыграл подольский «Витязь» (3:1), хельсинкский «Йокерит» на выезде победил новосибирскую «Сибирь» (4:3), нижегородское «Торпедо» на домашней площадке уступило казанскому «Ак Барсу» (3:4), череповецкая «Северсталь» в гостях обыграла минское «Динамо» (4:3 Б).

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Главные тренеры
Майк ПелиноВладимир Крикунов
Вратари
Илья Коновалов(Александр Лазушин)Иван Бочаров
1-й период
05:33Андрей Миронов
09:47Михал Чайковски(Андре Петерссон)
17:28Андрей Алексеев(Артем Волков, Андрей Миронов)
19:07Никита Черепанов
2-й период
23:39Юусо Хиетанен(Вадим Шипачев)
26:01Дмитрий Огурцов
29:02Николай Коваленко
29:02Максим Афиногенов
36:49Максим Афиногенов(Даниил Тарасов)
39:43Александр Полунин
3-й период
48:57Командный штраф
55:21Роман Савченко
Статистика
8Штрафное время8
3Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВладимир Букин(Россия, Москва)
Главный судьяЕвгений Гамалей(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
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