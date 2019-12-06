Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» в матче чемпионата КХЛ
ТАСС, 6 декабря. Московское «Динамо» одержало победу над ярославским «Локомотивом» со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 6 декабря. Московское «Динамо» одержало победу над ярославским «Локомотивом» со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайбы забросили Михал Чайковски (10-я минута), Андрей Алексеев (18), Юусо Хиетанен (24) и Максим Афиногенов (37).
В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает третье место, набрав 45 очков, «Локомотив» с 39 очками идет восьмым.
В следующем матче «Динамо» 9 декабря примет
В других матчах игрового дня владивостокский «Адмирал» дома обыграл подольский «Витязь» (3:1), хельсинкский «Йокерит» на выезде победил новосибирскую «Сибирь» (4:3), нижегородское «Торпедо» на домашней площадке уступило казанскому «Ак Барсу» (3:4), череповецкая «Северсталь» в гостях обыграла минское «Динамо» (4:3 Б).
|Майк Пелино
|Владимир Крикунов
|Илья Коновалов(Александр Лазушин)
|Иван Бочаров
|05:33
|Андрей Миронов
|09:47
|Михал Чайковски(Андре Петерссон)
|17:28
|Андрей Алексеев(Артем Волков, Андрей Миронов)
|19:07
|Никита Черепанов
|23:39
|Юусо Хиетанен(Вадим Шипачев)
|26:01
|Дмитрий Огурцов
|29:02
|Николай Коваленко
|29:02
|Максим Афиногенов
|36:49
|Максим Афиногенов(Даниил Тарасов)
|39:43
|Александр Полунин
|48:57
|Командный штраф
|55:21
|Роман Савченко
|8
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Владимир Букин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Евгений Гамалей(Россия, Москва)