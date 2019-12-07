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00:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Вудкрофт: Игроки «Динамо» вышли на матч с «Северсталью» сонными и мягкими

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:4 Б). Минчане пропустили три шайбы уже в первом периоде, но сумели отыграться.

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Источник: AP 2019

«Начало игры было далёким от того, каким мы себе это представляли. Мы надеялись в этом матче выиграть и начать серию побед. Лучшего шанса, чем это сделать на домашней арене, не было. Но мы вышли на лёд и были сонными и мягкими. В некоторых моментах не догоняли «Северсталь». Хотя всё утро на разборе соперника мы разговаривали о том, что первые минуты нужно хорошо отыграть в защите, уделить большое внимание своей игре.

Третий период был лучшим, мы смогли перевести игру в овертайм, но, к сожалению, нам не удалось взять два очка. Урок, который мы вынесем из этого матча: в КХЛ ты должен заплатить определённую цену, чтобы побеждать, и ты должен быть готов играть все 60 минут. На этом нас сегодня подловили", — цитирует Вудкрофта пресс-служба КХЛ.

Динамо Мн
3:4Б
0:3, 1:0, 2:0, 0:0
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 156.12.2019, 19:10 (МСК UTC+3)"Минск-Арена", 9149 зрителей
Главные тренеры
Крэйг ВудкрофтАндрей Разин
Вратари
Юнас Энрот(Юнас Энрот)Владислав Подъяпольский
1-й период
12:46Игорь Гераськин(Егор Яковлев, Макар Хабаров)
13:31Никита Хлыстов(Егор Морозов, Виктор Балдаев)
14:53Богдан Якимов(Адам Лишка, Сергей Монахов)
15:54Командный штраф
2-й период
22:23Олег Евенко
26:35Андрей Костицын(Евгений Ковыршин, Райан Спунер)
29:23Александр Китаров
3-й период
46:00Командный штраф
52:35Кирилл Капустин
52:53Райан Спунер(Марк-Андре Граньяни)
53:56Райан Спунер
59:22Теему Пулккинен(Райан Спунер, Марк-Андре Граньяни)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Александр Петунин(Северсталь)
Статистика
6Штрафное время6
3Игра в большинстве3
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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