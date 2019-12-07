Вудкрофт: Игроки «Динамо» вышли на матч с «Северсталью» сонными и мягкими

«Начало игры было далёким от того, каким мы себе это представляли. Мы надеялись в этом матче выиграть и начать серию побед. Лучшего шанса, чем это сделать на домашней арене, не было. Но мы вышли на лёд и были сонными и мягкими. В некоторых моментах не догоняли «Северсталь». Хотя всё утро на разборе соперника мы разговаривали о том, что первые минуты нужно хорошо отыграть в защите, уделить большое внимание своей игре.