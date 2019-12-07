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17:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Трактор» победил «Металлург» в матче КХЛ

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Челябинский «Трактор» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу «Трактора». Шайбу забросил Руслан Карлин на 52-й минуте.

Голкипер челябинцев Иван Федотов отразил 31 бросков и провел первый матч на ноль в сезоне.

«Трактор» следующий матч проведет 9 декабря на своем льду с новосибирской «Сибирью». «Металлург» в этот же день примет рижское «Динамо».

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Металлург Мг
0:1
0:0, 0:0, 0:1
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 157.12.2019, 15:00 (МСК UTC+3)"Арена-Металлург", 7145 зрителей
Главные тренеры
Илья ВоробьевВладимир Юрзинов
Вратари
Василий Кошечкин(В. Демченко)Иван Федотов
2-й период
24:45Николай Кулемин
24:45Виталий Меньшиков
3-й период
51:59Руслан Карлин(Виталий Меньшиков, Александр Авцин)
53:12Никита I Комаров
Статистика
2Штрафное время4
1Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЭдуард Одиньш(Латвия, Рига)
Главный судьяАнтон Гофман(Россия, Москва)
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  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
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  • Удаление на 20 минут
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