«Трактор» победил «Металлург» в матче КХЛ
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Челябинский «Трактор» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Челябинский «Трактор» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу «Трактора». Шайбу забросил Руслан Карлин на 52-й минуте.
Голкипер челябинцев Иван Федотов отразил 31 бросков и провел первый матч на ноль в сезоне.
«Трактор» следующий матч проведет 9 декабря на своем льду с новосибирской «Сибирью». «Металлург» в этот же день примет рижское «Динамо».
|Илья Воробьев
|Владимир Юрзинов
|Василий Кошечкин(В. Демченко)
|Иван Федотов
|24:45
|Николай Кулемин
|24:45
|Виталий Меньшиков
|51:59
|Руслан Карлин(Виталий Меньшиков, Александр Авцин)
|53:12
|Никита I Комаров
|2
|Штрафное время
|4
|1
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Эдуард Одиньш(Латвия, Рига)
|Главный судья
|Антон Гофман(Россия, Москва)