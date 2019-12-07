«Трактор» победил «Металлург» в матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу «Трактора». Шайбу забросил Руслан Карлин на 52-й минуте.

Голкипер челябинцев Иван Федотов отразил 31 бросков и провел первый матч на ноль в сезоне.