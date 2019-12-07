«Барыс» победил «Сочи» в гостях и поднялся на третье место на «Востоке» КХЛ
Казахстанский «Барыс» обыграл российский «Сочи» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский «Барыс» обыграл российский «Сочи» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 7 декабря, и завершилась со счетом 4:1.
Ворота «Барыса» в этом матче защищал голкипер сборной Казахстана Хенрик Карлссон, так как канадца Эдди Паскуале КХЛ дисквалифицировала на одну игру
Первый период команды провели всухую, зато во втором зрители увидели три шайбы. На 23-й минуте капитан Даррен Диц в большинстве вывел «Барыс» вперед, а на 25-й Роман Старченко сделал счет 2:0. На это «Сочи» смог ответить шайбой Павла Макаренко на 28-й минуте.
В третьем периоде «Барыс» дважды смог реализовать большинство. Через 56 секунд после возобновления игры дубль оформил Старченко, а на 45-й минуте отличился канадский защитник Джесси Блэкер, который вернулся после травмы.
Отметим, что у «Барыса» двумя ассистами отметился Дастин Бойд, а по одной результативной передаче отдали Линус Виделль, Павел Акользин, Никита Михайлис и Егор Шалапов.
Набрав 44 очка, «Барыс» поднялся на третье место в Восточной конференции, а «Сочи» с 34 баллами идет девятым из 12 команд «Запада». Команды встречались впервые в сезоне.
В следующем матче «Барыс» 9 декабря в 22:30 по времени
|Александр Андриевский
|Андрей Скабелка
|Дмитрий Шикин(Иван Налимов)
|Хенрик Карлссон
|09:42
|Юрий Александров
|11:40
|Алексей Маклюков
|12:47
|Дмитрий Гурков
|22:03
|Кирилл Воробьев
|22:19
|Даррен Дитц(Линус Виделль)
|24:58
|Роман Старченко(Дастин Бойд, Павел Акользин)
|27:34
|Павел Макаренко(Андрей Алтыбармакян, Дамир Рахимуллин)
|35:50
|Михаил Гордеев
|39:31
|Алексей Петров
|39:31
|Алексей Петров
|40:56
|Роман Старченко(Дастин Бойд, Никита Михайлис)
|44:02
|Джесси Блэкер(Егор Шалапов)
|47:36
|Дмитрий Шевченко
|31
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|3
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Сергей Гусев(Россия, Серов)