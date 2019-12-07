«Барыс» победил «Сочи» в гостях и поднялся на третье место на «Востоке» КХЛ

Игра проходила сегодня, 7 декабря, и завершилась со счетом 4:1.

Ворота «Барыса» в этом матче защищал голкипер сборной Казахстана Хенрик Карлссон, так как канадца Эдди Паскуале КХЛ дисквалифицировала на одну игру из-за удара соперника блином во встрече с «Йокеритом» (2:4).

Первый период команды провели всухую, зато во втором зрители увидели три шайбы. На 23-й минуте капитан Даррен Диц в большинстве вывел «Барыс» вперед, а на 25-й Роман Старченко сделал счет 2:0. На это «Сочи» смог ответить шайбой Павла Макаренко на 28-й минуте.

В третьем периоде «Барыс» дважды смог реализовать большинство. Через 56 секунд после возобновления игры дубль оформил Старченко, а на 45-й минуте отличился канадский защитник Джесси Блэкер, который вернулся после травмы.

Отметим, что у «Барыса» двумя ассистами отметился Дастин Бойд, а по одной результативной передаче отдали Линус Виделль, Павел Акользин, Никита Михайлис и Егор Шалапов.

Набрав 44 очка, «Барыс» поднялся на третье место в Восточной конференции, а «Сочи» с 34 баллами идет девятым из 12 команд «Запада». Команды встречались впервые в сезоне.