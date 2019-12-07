Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Филадельфия Флайерз
Оттава Сенаторз
21
Хоккей. НХЛ
23:59
Ванкувер Кэнакс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. КХЛ
17:30
Сочи
Барыс
14
Хоккей. НХЛ
8.12
Сент-Луис Блюз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
8.12
Бостон Брюинз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
8.12
Детройт Ред Уингз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
8.12
Тампа-Бэй Лайтнинг
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
8.12
Флорида Пантерз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
8.12
Каролина Харрикейнз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
8.12
Нэшвилл Предаторз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
8.12
Даллас Старз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Динамо Р
54
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Трактор
01
Хоккей. НХЛ
8.12
Калгари Флэймз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Куньлунь
Б
54
Все события
Фоторепортажи
8«Краснодар» победил «Базель» в Лиге Европы
8«Зенит» победил «Лион» в Санкт-Петербурге
20:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» победил «Сочи» в гостях и поднялся на третье место на «Востоке» КХЛ

Казахстанский «Барыс» обыграл российский «Сочи» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Игра проходила сегодня, 7 декабря, и завершилась со счетом 4:1.

Ворота «Барыса» в этом матче защищал голкипер сборной Казахстана Хенрик Карлссон, так как канадца Эдди Паскуале КХЛ дисквалифицировала на одну игру из-за удара соперника блином во встрече с «Йокеритом» (2:4).

Первый период команды провели всухую, зато во втором зрители увидели три шайбы. На 23-й минуте капитан Даррен Диц в большинстве вывел «Барыс» вперед, а на 25-й Роман Старченко сделал счет 2:0. На это «Сочи» смог ответить шайбой Павла Макаренко на 28-й минуте.

В третьем периоде «Барыс» дважды смог реализовать большинство. Через 56 секунд после возобновления игры дубль оформил Старченко, а на 45-й минуте отличился канадский защитник Джесси Блэкер, который вернулся после травмы.

Отметим, что у «Барыса» двумя ассистами отметился Дастин Бойд, а по одной результативной передаче отдали Линус Виделль, Павел Акользин, Никита Михайлис и Егор Шалапов.

Набрав 44 очка, «Барыс» поднялся на третье место в Восточной конференции, а «Сочи» с 34 баллами идет девятым из 12 команд «Запада». Команды встречались впервые в сезоне.

В следующем матче «Барыс» 9 декабря в 22:30 по времени Нур-Султана встретится в гостях с «Авангардом» — омский клуб с 48 очками лидирует в дивизионе Чернышева и занимает вторую строчку «Востока».

Сочи
1:4
0:0, 1:2, 0:2
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 157.12.2019, 17:30 (МСК UTC+3)ДС "Большой", 5288 зрителей
Главные тренеры
Александр АндриевскийАндрей Скабелка
Вратари
Дмитрий Шикин(Иван Налимов)Хенрик Карлссон
1-й период
09:42Юрий Александров
11:40Алексей Маклюков
12:47Дмитрий Гурков
2-й период
22:03Кирилл Воробьев
22:19Даррен Дитц(Линус Виделль)
24:58Роман Старченко(Дастин Бойд, Павел Акользин)
27:34Павел Макаренко(Андрей Алтыбармакян, Дамир Рахимуллин)
35:50Михаил Гордеев
39:31Алексей Петров
39:31Алексей Петров
3-й период
40:56Роман Старченко(Дастин Бойд, Никита Михайлис)
44:02Джесси Блэкер(Егор Шалапов)
47:36Дмитрий Шевченко
Статистика
31Штрафное время6
3Игра в большинстве6
0Голы в большинстве3
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Как вам идея?". Головкин пошутил про арену для следующего боя
В РПЛ новый скандал: Пенальти не было, на VAR потратили 15 минут
«Ливерпуль» выиграл седьмой матч подряд в АПЛ
Дебютант спас Россию от позора. Малышко тянул команду ко дну
Клебо, подвинься, Большунов идет. Россиянин победил в скиатлоне
Семин подал в отставку? Почему этого не было и не должно быть
Ханю: Плющенко сегодня был бы мной недоволен
«Бавария» потерпела второе поражение подряд в Германии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь